به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا نصوری پنجشنبه شب در اجتماع مردم ولایتمدار ساری با محوریت مسئولیت نخبگان و پیوند بیداری اجتماعی با فرهنگ انتظار، اظهار کرد: آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی در جامعه، به ویژه از سوی اساتید دانشگاه، علما و نخبگان، از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز برای حرکت در مسیر تحقق جامعه اسلامی و آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.

وی با بیان اینکه «آمادگی اندیشه» ریشه در مکتب عاشورا و سیره امام حسین (ع) دارد، افزود: نخبگان باید با هوشیاری و ایفای نقش مؤثر، جامعه را در برابر جریان‌های تحریف و جنگ شناختی مصون نگه دارند.

مدیر بنیاد مهدویت استان مازندران با اشاره به ظرفیت عظیم راهپیمایی اربعین، آن را بزرگ‌ترین اجتماع شیعیان جهان دانست و تصریح کرد: حضور میلیونی زائران در این رویداد، ظرفیت بی‌بدیلی برای تقویت وحدت، بیداری اسلامی و انتقال پیام عدالت‌خواهی به جهان ایجاد کرده است.

حجت‌الاسلام نصوری با اشاره به انجام پژوهش‌هایی درباره اربعین در برخی مراکز علمی و دانشگاهی جهان، از جمله دانشگاه هاروارد، گفت: توجه محافل علمی بین‌المللی به این پدیده نشان می‌دهد اربعین به یک جریان اثرگذار جهانی تبدیل شده است، از این رو نخبگان باید در برابر تلاش‌هایی که برای کمرنگ کردن این ظرفیت صورت می‌گیرد، هوشیار باشند.

وی با تأکید بر اینکه تمدن‌سازی، مقدمه تحقق جامعه مهدوی است، اظهار کرد: بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب، شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی یک ضرورت اساسی برای تحقق آرمان‌های الهی و استقرار عدالت در جهان به شمار می‌رود.

مدیر بنیاد مهدویت مازندران ادامه داد: نگاه عقلانی و تمدنی باید جایگزین رویکردهای صرفاً احساسی شود و همان‌گونه که امام خمینی (ره) ترسیم کردند، حرکت از اصلاح جامعه اسلامی به سمت تأثیرگذاری بر جهان اسلام و سپس جامعه جهانی، مسیر تحقق فرهنگ انتظار و زمینه‌سازی ظهور است.

حجت‌الاسلام نصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت فردی و اجتماعی در برابر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: گسترش آسیب‌هایی مانند ربا، بی‌بندوباری و فاصله گرفتن از ارزش‌های الهی، زنگ خطری برای جامعه است و هر حرکت دور از مبانی توحیدی، جامعه را به سمت انحطاط سوق می‌دهد.

وی با اشاره به آنچه ظلم و فساد در نظام سلطه عنوان کرد، افزود: جریان‌های الهی و مردمی می‌توانند در برابر این روند ایستادگی کنند و مهم‌ترین راهبرد در این مسیر، تبدیل فرهنگ ابتذال به فرهنگ انتظار و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است تا جامعه با انسجام و بصیرت، مسیر تمدن‌سازی و آمادگی برای ظهور حضرت مهدی (عج) را دنبال کند.