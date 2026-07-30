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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۳

بقائی:

با هر جنایت، ایرانیان را در دفاع از میهنشان منسجم‌تر می‌کنید

با هر جنایت، ایرانیان را در دفاع از میهنشان منسجم‌تر می‌کنید

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تهاجم آمریکا به یک منزل در قشم که منجر به شهادت پدر و مادر یک خانواده پنح نفره شد، چنین جنایتی را تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی درباره جنایت جنگی آمریکا در بامداد پنجشنبه در قشم که منجر به شهادت پدر و مادر یک خانواده ۵ نفره و کودک دو ساله آنها شد، نوشت: حمله جنایتکارانه نیمه‌شب گذشته به منازل مسکونی شریف‌ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه، و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.

وی افزود: این جنایات که تداعی کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار برای جنایتکاران نخواهد کرد.

بقائی ادامه داد: با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با هر کودک‌کشی، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.

کد مطلب 6904036

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