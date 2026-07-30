به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری عصر امروز پنجشنبه در نشست پیگیری اجرای تفاهم‌نامه همکاری خوزستان و میسان، با اشاره به مذاکرات راهبردی انجام شده در سال گذشته گفت: بر اساس نقشه راه مصوب، فازهای همکاری در حوزه تجارت، کشاورزی و صنایع وابسته اکنون به صورت عملیاتی در دست پیگیری است و خوزستان به عنوان معین اصلی استان میسان در بازسازی و توسعه شهری شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اشتراکات اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی میان دو استان، افزود: این ظرفیت طبیعی، بستر ویژه‌ای برای توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی خوزستان به بازار استان میسان فراهم کرده و طرف عراقی با تکیه بر بودجه‌های تخصیص یافته از سوی دولت مرکزی، برای خرید مستقیم محصولات و خدمات به خوزستان آمده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز، یکی از محورهای کلیدی توافق‌شده را تأمین تجهیزات مورد نیاز برای توسعه فضاهای شهری میسان دانست و گفت: بخشی از نیازهای این استان در زمینه تجهیزات شهری و سیستم‌های روشنایی مدرن از طریق شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی خوزستان قابل تأمین است و این موضوع فرصت تازه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط استان ایجاد می‌کند.

عموری در توضیح همکاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز اظهار کرد: متخصصان کشاورزی و خاک‌شناسی خوزستان آماده‌اند با اعزام تیم‌های کارشناسی، در زمینه اصلاح خاک، مدیریت آبیاری تحت فشار و احداث کمربند سبز در میسان همکاری کنند و دانش فنی خود را در قالب پروژه‌های مشترک به طرف عراقی منتقل کنند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر اینکه این همکاری صرفاً به فروش کالا محدود نمی‌شود، یادآور شد: بومی‌سازی تجربیات خوزستان در مقابله با ریزگردها و بیابان‌زدایی نیز در دستور کار قرار دارد و این موضوع می‌تواند به ارتقای پایداری زیست‌محیطی در استان میسان کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مزیت‌های رقابتی صنایع خوزستان اشاره کرد و گفت: صنایع فلزی، بتنی و پلیمری استان با استانداردهای کیفی بالا توانایی تولید محصولاتی را دارند که با شرایط سخت آب و هوایی منطقه سازگار است و می‌تواند نیازهای فنی پروژه‌های عمرانی و شهری استان میسان را پوشش دهد.

عموری، رقابت‌پذیری قیمت و کیفیت را شرط تثبیت حضور در بازار عراق دانست و افزود: نگاه ما به همکاری با استان میسان، بلندمدت و استراتژیک است؛ به همین دلیل به تولیدکنندگان و صادرکنندگان توصیه شده است با ارائه قیمت‌های رقابتی و حفظ کیفیت برتر، از ظرفیت نزدیکی مسیر و کاهش هزینه‌های حمل و نقل برای تقویت جایگاه خود در این بازار استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به برنامه‌ریزی برای بازدیدهای میدانی هیئت فنی میسان از مراکز تحقیقاتی و واحدهای تولیدی استان، گفت: قرار است این هیئت از مراکز تحقیقات کشاورزی و صنایع تولیدکننده تجهیزات شهری خوزستان بازدید کند و پس از ارزیابی و انتخاب محصولات، قراردادهای خرید و تأمین کالا میان طرفین منعقد شود.

وی همچنین از ارائه پیشنهاد برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی خوزستان در شهر العماره خبر داد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی اهواز به عنوان پل ارتباطی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، تلاش می‌کند این تفاهم‌نامه به پروژه‌های اجرایی مشخص تبدیل شود تا هم رونق تولید در خوزستان و هم توسعه زیرساخت‌ها در استان میسان حاصل شود.