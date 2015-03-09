به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عزیزنژاد یکشنبه‌شب در نشست با مسئولان استانداری بوشهر اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اقدامات مهمی در حوزه فرهنگی انجام داده است و نگاهی جدی به مقوله عفاف و حجاب و حفظ حریم امنیتی دارد.

وی از برگزاری کارگاه‌های مدنی، اجرای برنامه پیاده روی بانوان، برگزاری جلسات مشاوره در خوابگاه‌ها، برگزاری نمایشگاه، تهیه بروشور، نمایش فیلم، برگزاری نشست های همراهان صالحین و همایش ریحانه با موضوع عفاف و حجاب به عنوان برخی از اقدامات دانشگاه در این زمینه یاد کرد.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بیان کرد: برای اجرای کامل طرح تکریم ارباب رجوع، داشتن فرزندانی سالم، رعایت عفاف و حجاب در جامعه و داشتن جامعه‌ای شکوفا باید زمینه رشد و کمال در جامعه فراهم شود.

عزیزنژاد اظهار کرد: علیرغم تراکم دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و با توجه به اینکه 75 درصد از دانشجویان دانشگاه را دختران تشکیل می‌دهند، پوشش خوابگاهی این دانشگاه صد درصد است.

وی اضافه کرد: این دانشگاه، سه خوابگاه استیجاری و چهار دانشگاه ملکی دارد و با وجود اینکه برای خوابگاه‌های استیجاری مبلغی دریافت نمی‌کند اما با توجه به هیات امنایی بودن دانشگاه، اعتبار لازم برای انجام کارهای فرهنگی و تهیه خوابگاه ها، تامین شده است.

راه‌اندازی اتاق فرهنگی فعال در بیمارستان های استان بوشهر

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر، از اجرای فرآیند ابتکاری ثبت نام دانشجو در این دانشگاه خبر داد و افزود: در این فرآیند، طوری برنامه ریزی شده است که از میز خدمات در حین ثبت نام استفاده می شود.

حیدر عزیزنژاد ادامه داد: دانشجویان در این طرح، پشت میزهای شمارشی قرار گرفته و در هر مرحله یکی از مراحل ثبت نام آنان انجام می شود که این اقدام ابتکار استان بوشهر برای ثبت نام دانشجویان به شکلی راحت تر و سریع تر صورت می گیرد.

وی از وجود اتاق فرهنگی فعال در بیمارستان های استان خبر داد و اضافه کرد: این اتاق ها، روزانه تا سه ساعت پس از اجرای فریضه نماز فعال هستند و ضمن انجام فعالیت های فرهنگی، به کارکنان، مشاوره می دهند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر تصریح کرد: در راستای اجرای طرح انطباق در بیمارستان ها و مراکز درمانی، تلاش شده تا آنجا که امکانات اجازه دهد و مقدور باشد، بهیاران زن و مرد برای بانوان و آقایان به صورت جداگانه در نظر گرفته شود.