تسهیلات جدید تجارت با پاکستان؛ گمرک میرجاوه ۲۴ ساعته شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی صبح سه‌شنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان اصفهان با اشاره به سفر وزیر صمت به پاکستان و مذاکرات انجام‌شده اظهار کرد: هماهنگی بی‌سابقه‌ای بین دو کشور شکل گرفت. کسانی که هنوز کانتینرهایشان در پاکستان است، فهرست خود را به اتاق تهران اعلام کنند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی افزود: در مرز میرجاوه توافق شد گمرک‌ها ۲۴ ساعته شوند و هفته گذشته اجرا شد؛ رکورد ترخیص از ۳۰۰ کامیون به یک هزار و ۲۰۰ کامیون رسید؛ یعنی ۴۰۰ درصد افزایش ظرفیت و پیگیری رفع موانع باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره نرخ ارز آزاد اظهار کرد: پیشنهاد دادیم شرکت‌هایی که مصارف بدون انتقال ارز دارند، از نرخ اسکناس بانک مرکزی که نزدیک به بازار آزاد است، در صورت‌های مالی خود استفاده کنند؛ همچنین بسته پیشنهادی درباره درصد تعهد ارزی با امضای وزیر خطاب به رئیس‌جمهور ارسال شده که در صورت تصویب، برای صادرات نویدبخش خواهد بود.

دهنوی در خصوص تجارت آزاد با پاکستان گفت: دغدغه حمایت از صنایع داخلی، دغدغه اصلی ما نیز هست و به همین دلیل مذاکرات طولانی شده است. تا زمانی که مطمئن نشویم صنایع مورد حمایت کافی قرار می‌گیرند، نهایی نخواهیم کرد؛ البته صنایع باید بدانند هیچ حمایتی ابدی نیست و خود را برای رقابت جهانی آماده کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره قانون ساماندهی تجارت مرزی خاطرنشان کرد: اگر نرخ پنج درصد باشد اما از ارز آزاد استفاده شود، در عمل حدود ۳۵ درصد هزینه ایجاد می‌کند. به کسانی که معتقدند این رویه به تولیدشان صدمه می‌زند پیشنهاد دادیم مواد اولیه خود را از همین مسیر وارد کنند تا واردات کالای ساخته‌شده از آن مسیر ممنوع شود.

دهنوی تأکید کرد: چیزی به نام سقف و سهمیه ارزی برای کالای ترخیص‌شده وجود ندارد. بهینه‌سازی برای کنترل مصرف ارز کشور است؛ اگر سهمیه کالایی پر شود، پیشنهاد کالای دیگر داده می‌شود. واحدهای تولیدی برای مصارف خودشان مشکل سهمیه‌بندی نخواهند داشت و این موضوع حل شده است.

وی افزود: پیشنهاد ترخیص درصدی کامل را دادیم اما به دلیل ملاحظات بانک مرکزی افزایش تقاضای ارز فعلاً محدود به مواد اولیه نگه داشته‌ایم و در حال مدیریت آن هستیم.

صادرات ۵۲ میلیارد دلاری کالا با وجود جنگ

معاون وزیر صمت با اشاره به عملکرد دو سال اخیر گفت: در دولت چهاردهم بسیاری از موانع برداشته شد. سال ۱۴۰۳ صادرات ۵۸ میلیارد دلاری بی‌سابقه ثبت شد. در سال ۱۴۰۴ با وجود جنگ دوازده‌روزه، جنگ رمضان، ناآرامی‌ها و قطعی برق گسترده، صادرات به ۵۲ میلیارد دلار رسید که از سال ۱۴۰۲ بیشتر است. هدف، حرکت تدریجی به سمت تسهیل کامل با حفظ ملاحظات دستگاه‌های دیگر است.

وی به تفویض توسعه روابط با یک استان چین و یک استان روسیه اشاره کرد و گفت: فعالان اتاق بازرگانی اصفهان تا پایان سال سفری به ریاست استاندار با هیئت تجاری برگزار شود. استان‌های دیگر با انجام چنین سفرهایی صادرات خود به آن مقاصد را بیش از دو برابر کردند.