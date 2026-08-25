به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به مناسبت سالروز هجوم قوای نظامی متفقین به ایران در سال ۱۳۲۰ و اشغال ایران - که به مدت ۶ سال ادامه یافت و خسارات و آسیب‌های زیادی به ایران وارد کرد - نوشت: امروز، ۳ شهریور، هشتاد و پنجمین سالروز هجوم طرف‌های درگیر در یک جنگ ویرانگر به ایران است. در بامداد روز سوم شهریور ۱۳۲۰، یعنی تنها ۸۵ سال قبل، میهن ما برای دومین بار در عرض کمتر از سه دهه، با بی‌رحمی تمام از سوی قوای نظامی کشورهای درگیر در جنگ جهانی اشغال شد؛ علیرغم اعلام بیطرفی رسمی حکومت شاهنشاهی، که بعدها محمدرضا پهلوی هم با شرمساری آن را توهم «قفس طلایی بی‌طرفی» در «جهانی با منطق زور» نامید، در آن واقعه، شوروی از شمال و شرق و انگلیس از جنوب و غرب، از زمین و هوا به ایران حمله‌ور شدند؛ ارتش شاهنشاهی ایران در مدت چند روز متلاشی شد، شهرهای مهم به تصرف درآمدند، همه ایران اشغال شد و شاه مملکت تنها ۲۲ روز بعد از تهاجم نیروهای بیگانه، بدون مقاومت از سلطنت کناره‌گیری کرد و به شیوه‌ای تحقیرآمیز به یکی از مستعمرات دورافتاده انگلیس در اقیانوس هند تبعید شد.



سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: آن تجربه تلخ و جانکاه هیچگاه از ضمیر ایرانیان فراموش نمی‌شود. در هر دو جنگ جهانی که اروپا بر دنیا تحمیل کرد، سخت‌تر از ویرانی کشور، از دست‌رفتن جان‌های بی‌شمار و غارت دارایی‌های ایرانیان، اهانتی بود که به حیثیت ملت شریف و نجیبی وارد آمد که در آن آتش‌افروزی‌ها هیچ نقشی نداشتند.



وی ادامه داد: ایران مقتدر که با سربلندی بر بحران‌های سهمگین فائق آمده است، امروز در برابر آزمون سرنوشت‌ساز دیگری قرار گرفته است. ما به تجربه آموخته‌ایم که صیانت از عزت ملی و استقلال ایران، مستلزم خودباوری و اراده‌ای مستحکم برای مقاومت است و اقتدار ملی با همه مولفه‌هایش تنها عامل بازدارنده و موثر در برابر زیاده‌خواهی و تجاوزگری بیگانه است.