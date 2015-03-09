عامل اصلی کلاهبرداری شرکت ورمی کمپوست دزفول دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری شهرستان دزفول، احمد قهرمانی اظهار کرد: مدیران شرکت ورمی کمپوست نوپاش که اقدام به دریافت سرمایه های مردم دزفول کرده بودند، پس از آن که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند، متواری شدند که با تلاش های صورت گرفته یکی از متهمان دستگیر شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده ادامه یافت تا اینکه دو هفته پیش عامل اصلی این پرونده دستگیر شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول گفت: این شرکت با مردم قرارداد بسته و متعهد شده بود که در ازای دریافت پول، سود حاصل از تولید کرم کمپوست را به مردم پرداخت کند که پس از مدت زمانی نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اعلام ورشکستگی کرد.

قهرمانی سرمایه های جمع آوری شده از مردم را بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان برآورد کرد و ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ نفر از شهروندان دزفولی در این خصوص شکایت کرده اند. اما به گفته متهم اصلی پرونده، وی از ۶۰۰ نفر از شهروندان ۱۰ استان کشور پول دریافت کرده است.

وی ادامه داد: اموال توقیف شده از این متهم شامل دو میلیارد تومان سرمایه گذاری در املاک و ساختمان سازی و چهار میلیارد تومان ارزش کارخانه ورمی کمپوست است اما تلاش برای شناسایی سایر اموال و دارایی های متهم ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول از کسانی که در این خصوص متحمل ضرر شده و تاکنون به مراجع قضایی مراجعه نکرده اند، خواست تا به مراجع قضایی مراجعه کنند.

قهرمانی به علاقه مندان در امر سرمایه گذاری هشدار داد تا با تامل بیشتری اقدام به سرمایه گذاری کنند. به راحتی به هرکسی اعتماد نکنند و اموال خود را در اختیار آنان قرار ندهند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول بیان كرد: طبق قانون هرگونه جمع آوری سپرده های مردم تحت هر عنوانی توسط افراد حقیقی و حقوقی خارج از سیستم بانکداری بدون مجوزهای مربوط جرم است و تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین درخصوص مراسم چهارشنبه سوری آخر سال هشدار داد و گفت: خانواده ها مواظب فرزندان خود باشند تا از وسایل محترقه غیراستاندارد استفاده نکنند و حتی المقدور تحت نظر خود آنان باشند.

قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری دوره آموزشی برای ضابطان نیروهای بسیجی عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر سپاه این شهرستان اشاره کرد و افزود: این دوره آموزشی شامل برخی از مواد قانون آیین دادرسی بود که برای ۳۵ نفر از ضابطین برگزار شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دزفول هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ضابطه مند کردن همکاری نیروهای بسیج این شهرستان با نیروی انتظامی در ماموریت های محوله عنوان کرد و گفت: تنها افرادی که این دوره آموزشی را گذرانده باشند، می توانند در ماموریت های محوله شرکت کنند.