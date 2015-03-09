مجله مهر - کیوان ابراهیمی: هزینه های زیست محیطی مانند زمین، آب، علوفه و گازهای گلخانه ای که در پس تولید گوشت لازم جهت تولید یک همبرگر قرار دارد، بسیار مهمتر و بیشتر از آن است که فکرش را می کنید. در این مطلب به محاسبه این هزینه ها پرداخته ایم.

آماری که در این مطلب ارائه خواهیم کرد از مطالعه ای اخذ شده که در سال ۲۰۱۲ انجام و در ژورنال حیوانات به چاپ رسیده است. در این مطالعه، هزینه های زیست محیطی که به پای تولید یک میلیارد کیلوگرم (یک میلیون تن) گوشت گاو می رود، حساب شده است که ما این اعداد را تغییر مقیاس داده و هزینه زیست محیطی لازم جهت تولید یک چهارم پوند (معادل ۱۱۳ گرم) جهت تهیه یک همبرگر را محاسبه و در ادامه آورده ایم:

۵۵.۳ لیتر آب

آب شاید مهمترین و بحرانی ترین منبع روی زمین باشد. مولفان پژوهش گزارش داده اند که روش سنتی پرورش گوشت گاو بیش از ۴۸۴ میلیارد لیتر آب طلب می کند تا یک میلیون تن گوشت تولید شود. این میزان هم شامل آب نوشیدنی دام ها و هم شامل آبی است که صرف تولید علوفه برای آن ها می شود. اگر آبی را که جهت شست و شوی گاوها و محل زندگی شان نیاز است را نیز در محاسبات وارد کنیم، میزان پیشتر گفته شده بالاتر هم می رود.

۶.۱ کیلوگرم غذا

گاوها زیاد می خورند! طبق روش های سنتی گاوداری تغذیه عمده این حیوانات، دانه های گیاهی مانند دانه ذرت است. برخی معتقدند اگر میزان دانه های مصرف شده توسط گاوها را به انسان هایی بدهیم که از فقر غذایی و سوء تغذیه رنج می برند، بهتر و سودبخش تر است. طبق مطالعات، ۵۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن علوفه نیاز است تا یک میلیون تن گوشت گاو تولید شود؛ به این ترتیب بیش از ۶.۱ کیلوگرم علوفه جهت تولید گوشت یک عدد همبرگر صرف می شود.

۶ متر مربع زمین

طبق بررسی مقاله نویسان ژورنال حیوانات، برای تولید یک میلیون تن گوشت گاو طی روش های سنتی، به ۵۴۵۷ هکتار زمین جهت تهیه علوفه دام ها نیاز است که معادل آن برای تولید گوشت یک عدد همبرگر حدود ۶ متر مکعب زمین زراعی صرف می شود.

۵۷ گرم متان

وقتی صحبت از گازهای گلخانه ای می شود، در پیش چشم اکثر مردم گاز کربن دی اکسید کربن جلوه می کند اما گاز متان اثر گلخانه ای بیشتری از CO۲ داشته و می تواند گرمای بیشتری را در اتمسفر زمین حبس کند. یکی از عظیم ترین منابع تولید متان در جهان، کشاورزی و علی الخصوص گاوها هستند. طی فرآیند گوارش گاو و در مرحله ای که به آن «تخمیر روده» گفته می شود، میزان زیادی متان به سوی جو زمین آزاد می گردد. شاید خنده دار به نظر برسد اما این یک واقعیت است که حدود یک چهارم متان آزاد شده در زمین مربوط به فعالیت تخمیر روده گاوهاست. پژوهش مذکور نشان می دهد برای تولید هر یک میلیون تن گوشت گاو، ۵۰۱ هزار و ۵۹۳ تن متان به جو فرستاده می شود که معادلاً تولید گوشت یک همبرگر، ۵۸ گرم از این گاز را به وجود می آورد.

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۱.۸ کیلوگرم ردپای کلی کربن

«ردپای کلی کربن» به کل میزان گاز گلخانه ای گفته می شود که طی یک فرآیند تولید می شود. در فرآیند پرورش سنتی گاوها که شامل مراحل گوارش این حیوانات، تولید دانه های گیاهی به عنوان علوفه و غیره می باشد، به ازای گوشت هر همبرگر، حدوداً ردپای کلی کربن ۱.۸ کیلوگرم تولید می شود.

این مطلب قابل ذکر است که روش سنتی گاوداری (یعنی تغذیه دام با دانه های گیاهی) از سایر روش ها برای طبیعت به صرفه تر بوده و اگر از علف برای تغذیه گاوها استفاده شود، میزان هزینه های زیست محیطی که پیشتر گفته شد، بالاتر نیز می رود. وقتی پای حساب و کتاب مالی به میان می آید، پول زیادی به پای خرید یک همبرگر صرف نمی شود اما وقتی جمیع منابع صرف شده جهت پرورش گاوها و تولید گوشت را ارزیابی کنیم، متوجه می شویم که در این معامله، طبیعت متحمل هزینه های گزافی شده است.