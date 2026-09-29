به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه روز سوم و پایانی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی – ناگویا که از صبح امروز (سه‌شنبه) در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی آغاز شده است، مجید وحید بریمانلو با کسب دومین پیروزی خود ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.



مجید وحید بریمانلو در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۶۶- کیلوگرم با نتیجه ۱۰ بر صفر (هلال – ضربه فنی) از سد رحیم‌الله نجمی از افغانستان گذشت و با صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد.



نماینده کشورمان در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف کوبانیچ‌بک آی‌بک اولو از قرقیزستان خواهد رفت.



بریمانلو پیش از این در مرحله یک‌هشتم نهایی با نتیجه ۵ بر صفر (یامباش – نصف ضربه فنی) مقابل اسلام کامچیبکوف از قرقیزستان به برتری رسیده بود.



همچنین پیش از این، فاطمه برمکی با برتری ۳ بر صفر مقابل یاچونگ یان از چین تایپه در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان، به مرحله نیمه‌نهایی صعود و مدال برنز خود را قطعی کرده بود. برمکی در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف شی لیو لی‌لینگ، دیگر نماینده چین تایپه خواهد رفت.



مریم پیمانی، دیگر نماینده کشورمان در وزن ۸۷+ کیلوگرم بانوان، نیز با شکست در نخستین دیدار خود مقابل نماینده مغولستان از دور رقابت‌ها کنار رفت.



سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و محمدرضا عابدی محزون، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، با حضور در مجموعه ورزشی هنرهای رزمی آیچی، از نزدیک شاهد عملکرد ملی‌پوشان کشورمان هستند.