بیست و دومین سالروز گرامیداشت تاسیس کانون‌ مساجد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت بیست و دومین سالروز تاسیس کانونهای مساجد در کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه با حضور هدایت حاتمی، معاون استاندار کرمانشاه، رحیمی زنگنه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و جمعی از ائمه جماعات استان، مسئولین کانونهای فرهنگی و مسئولین استان در محل مجتمع فرهنگی و هنری انتظار برگزار شد.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه در این مراسم از افزایش تعداد کانون های فرهنگی مساجد استان به ۴۷۰ کانون تا پایان سال خبر داد و گفت: هم اکنون ۴۵۹ کانون در مساجد استان فعال هستند.
طیب صفری تصریح کرد: هم اکنون هزار و ۲۱۱ مسجد در استان کرمانشاه وجود که در ۴۵۹ مسجد کانونهای فرهنگی و هنری فعال شده است و سعی داریم تا پایان امسال تعداد آن را ارتقا دهیم.
۳۸ درصد مساجد استان کانون فرهنگی دارند
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه با بیان اینکه هم اکنون کانون های فرهنگی و هنری مساجد در ۳۸ درصد مساجد استان فعال هستند، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه باید کانونهای فرهنگی در ۲۵ درصد از مساجد استانها فعال شوند که خوشبختانه استان کرمانشاه جزو استان های پیشرو در این زمینه بوده و ۱۳ درصد از میزان تعیین شده نیز جلوتر است و این در حالی است که برخی از استان ها حتی از میزان تعیین شده در برنامه پنجم توسعه عقب هستند.
صفری در خصوص کتابخانه های تاسیس شده در کانونهای مساجد نیز گفت: پیش از این مجوز ایجاد کتابخانه برای کانون های مساجد نیز توسط اداره کتابخانه ها صادر می شد اما چند سالی است که صدور مجوز ایجاد کتابخانه حتی در مساجد نیز به کانونهای فرهنگی و هنری مساجد واگذار شده است و تاکنون ۱۲۰ کتابخانه در مساجد استان ثبت شده است.
وی راه اندازی خانه های فرهنگی دیجیتال را از دیگر ماموریتهای کانونهای فرهنگی مساجد برشمرد و گفت: تاکنون ۱۰ خانه فرهنگی دیجیتال در استان راه اندازی شده است و در این زمینه نیز جزو استانهای پیشرو هستیم.
مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه هدف از ایجاد این خانههای دیجیتال را ایجاد فضای فرهنگی مبتنی بر تکنولوژی با دارا بودن امکاناتی چون اینترنت، بازیهای رایانه ای و همچنین قابلیتهایی چون تولید و عرضه نرمافزارهای مورد تایید و دارای مجوز ارشاد عنوان کرد و گفت: در برخی موارد نیز انیمشین هایی در این خانه ها تولید و عرضه می شود.
وی با اشاره به راهاندازی کانونهای تخصصی مسجاد برای فعالیت های خاص گفت: هماکنون حدود ۲۹ کانون تخصصی در سطح کانونهای مساجد استان راه اندازی شده است که اغلب در حوزههای قرآن، نماز، آموزش، پژوهش، ورزش، هنرهای نمایشی، سلامت و ایثار و شهادت فعالیت می کنند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه همچنین از راه اندازی کانون های فرهنگی مصلا با هدف آموزش و ترویج جوانان به نماز جمعه در کنار مصلاهای نماز جمعه شهرهای استان خبرداد و گفت: هم اکنون در کنار ۱۴ مصلای نماز جمعه استان ۱۴ کانون مصلا راه اندازی شده است.
وی با اشاره به ایجاد خانه های نور توسط کانون های مساجد به عنوان دیگر ماموریت هایش گفت: هم اکنون در ۲۹ مسجد نیز خانههای نور راهاندازی شده است که نسبت به سال گذشته پنج خانه نور اضافه شده است. ماموریت خانههای نور، آموزش قرآن، تلاوت قرآن و در مجموع موضوعات قرآنی است.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه اجرای طرح تلاوت نور را دیگر ماموریت کانونهای مساجد برشمرد و تصریح کرد: هماکنون در ۶۸۰ مرکز شامل مسجد، حسینه و نمازخانههای استان به همت کانون مساجد طرح تلاوت نور در حال اجراست و هر روز یک صفحه از قرآن تلاوت میشود. برای اجرای این طرح کتب قرآن نیز به اندازه کافی در اختیار آنها قرار میگیرد.
صفری گفت: برگزاری طرح اوقات فراغت، جشنواره قرآنی مدها متان، در هفت رشته بین خواهران و برداران ، برگزاری اردوهای تفریحی – فرهنگی شناسایی نخبگان روستایی، اجرای طرح قرآنی ۲۶۴۸ با ۱۱۰ کلاس که البته سهمیه ما ۳۲ کلاس بود و با ظرفیت بالاتری برگزار کردیم، برگزاری دورههای تلاوت نور و... اهم برنامههای این نهاد طی سال ۹۳ است.
صفری با بیان اینکه هماکنون برخی از مساجد استان فاقد کانونهای فرهنگی و هنری هستند گفت: باید نگاه مسجد سازان و هیئت امنای مساجد تغییر کند و طی ساخت مسجد بخشی از فضای مسجد را برای ایجاد کانون فرهنگی اختصاص دهند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه از برنامهریزی این کانون برای ایجاد پایگاههای اوقات فراغت پیش از تعطیلی دانشآموزان اشاره کرد و افزود: امسال طرح اوقات فراغت در ۴۲۰ کانون مساجد شهری وروستایی اجرا شد.
صفری گفت: با پیشرفت و توسعه کانون های مساجد که از اولیتهای مسات هماکنون ۴۰ درصد از کانونهای مساجد در شهرها و ۶۰ درصد در روستاها فعالیت دارند که بر این اساس ۲۷۴ کانون در روستاها و ۱۸۵ کانون در شهرها قرار دارند.
امسال چهار هزار نفر در کانونهای مساجد استان باسواد می شوند
وی اقدام دیگر این نهاد را اجرای طرح نهضت سواد آموزی طی تفاهمنامهای با آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: هماکنون در کلیه استان آموزشهای نهضت در حال انجام است که اعتباراتی نیز از سوی آموزش و پرورش به این امر اختصاص داده شده است و سال گذشته هزار نفر را باسواد کرده و امسال حدود چهار هزار نفر باسواد میشوند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان کرمانشاه از اجرای طرحهای دیگری نیز چون طرح کارآفرینی و همچنین آموزشهای فرهنگی و هنری در کانونهای مساجد استان خبرداد و گفت: به جز هزینههای مرکزی پرداختی و کتابخانههای ایجادی امسال ۶۰۰ میلیون تومان به کانونهای مساجد در استان پرداخت شده است.
ضرورت ارائه گزارشات و عملکرد کانونها در قالب وبلاگ
وی بر ارائه گزارشات کانون ها از سوی مسئولین آن تاکید کرد و گفت: این ارائه گزارشات در راستای ارزیابی و برنامهریزی کانونها موثر است و مسئولین آن میتوانند عملکرد کانون را در قالب وبلاگی در فضای مجازی ارائه دهند.
وی از عضویت ۷۳ هزار نفر در کانونهای مساجد استان خبرداد و گفت: این میزان نسبت به سال قبل که ۵۰ هزار نفر بوده ۲۳ هزار نفر افزایش داشته است.
لازم به ذکر است در این مراسم از فعالان فرهنگی مساجد نیز تجلیل به عمل آمد.
براساس این گزارش از ابراهیم رحیمی زنگنه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و محمد آفتابی، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیر کل کنونی بودجه استانداری به عنوان مدیر مسجد محور تجلیل شد.
همچنین در ادامه از امامان جمعه شهرستانهای پاوه، ثلاث باباجانی، اسلامآباد غرب، سنقر و امام جمعه اهل سنت کرمانشاه به عنوان مدیر مسجد محور و همکاران کانونهای فرهنگی مساجد تقدیر به عمل آمد.
در بخش دیگر از ۳۶ مسئول کانون، ۱۰ رابط فرهنگی، پنج مسئول واحد خواهران کانون ، سه امام جماعت مساجد کرمانشاه، معاون آموزش حوزه علمیه استان و پنج فعال فرهنگی تجلیل شد.
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