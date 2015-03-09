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۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۰

ماموستا محمدی:

کانون‌ های فرهنگی بازوی توانمند روحانیون مساجد هستند

کانون‌ های فرهنگی بازوی توانمند روحانیون مساجد هستند

کرمانشاه – امام جمعه اهل سنت کرمانشاه، کانون‌ های فرهنگی را بازوی توانمند روحانیون مساجد عنوان کرد و گفت: روحانیت برای پیشبرد اهداف مسجد که همان تقویت ارزشهای دینی است با کانون‌ های مساجد مشورت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمدی، ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و دومین سالروز تاسیس کانون‌‌ های مساجد در کرمانشاه  که در محل مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار شد، مسجد را منزلگاه خداوند تبارک و تعالی در زمین دانست و گفت: همواره مسجد در کنار پایگاه مهم عبادی بودن محل تصمیم گیری‌ های مهم از صدر اسلام بوده است.

وی به نقش تاثیرگذار روحانیت در تقویت نقش مساجد و جذب مردم خصوصا جوانان اشاره کرد و گفت: حضرت موسی در زمان رسالت خویش چند خواسته از خداوند داشت که یکی از آنها شرح صدر بود و اگر روحانیت سعه صدر نداشته باشد نمی‌تواند کارساز باشد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه یادآور شد: روحانیت باید تحمل داشته و به حرف مردم گوش دهد و داشتن سعه صدر نیز یکی از مهمترین ویژگی‌ های مورد نیاز برای روحانیت مساجد است.

ماموستا محمدی، کانون‌های فرهنگی مساجد را بازوان توانمند روحانیت مساجد برشمرد و تاکیدکرد: روحانی مساجد باید با این کانون‌ها مشورت کند و این مکان را حفظ کند تا با هم‌فکری با آنها به هدف مساجد که همان تقویت ارزش‌های دینی در جامعه است دست یابد.

وی به کارگیری افراد نخبه و صاحب فکر برای اداره کانون‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: همه این اقدامات برای رسیدن به ارزش‌های الهی است و این همان هدف مسجد است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: اگر بخواهیم در مورد مسجد و جایگاه آن سخن بگوییم وقت زیادی را می‌طلبد و به همین فرمایش پیامبر(ص) اکتفا می کنم که « مسجد منزلگاه خداست».

 ماموستا ملا محمدی با بیان اینکه خوشبختانه آمار مساجد در کشور بالاست، گفت: اداره کردن مساجد بسیار مهم‌تر است و باید در این زمینه اهتمام داشت.

وی با اشاره به عملکرد دولت و تاکید بر حمایت و کمک به دولت از سوی مساجد و روحانیت گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز علی رغم این همه مشکل و دشمن خوب کار می‌کند و ما و روحانیت مساجد نیز باید به او کمک کنیم.

کد مطلب 2514785

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