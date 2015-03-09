کانون‌ های فرهنگی بازوی توانمند روحانیون مساجد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا محمد محمدی، ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و دومین سالروز تاسیس کانون‌‌ های مساجد در کرمانشاه که در محل مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار شد، مسجد را منزلگاه خداوند تبارک و تعالی در زمین دانست و گفت: همواره مسجد در کنار پایگاه مهم عبادی بودن محل تصمیم گیری‌ های مهم از صدر اسلام بوده است.

وی به نقش تاثیرگذار روحانیت در تقویت نقش مساجد و جذب مردم خصوصا جوانان اشاره کرد و گفت: حضرت موسی در زمان رسالت خویش چند خواسته از خداوند داشت که یکی از آنها شرح صدر بود و اگر روحانیت سعه صدر نداشته باشد نمی‌تواند کارساز باشد.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه یادآور شد: روحانیت باید تحمل داشته و به حرف مردم گوش دهد و داشتن سعه صدر نیز یکی از مهمترین ویژگی‌ های مورد نیاز برای روحانیت مساجد است.

ماموستا محمدی، کانون‌های فرهنگی مساجد را بازوان توانمند روحانیت مساجد برشمرد و تاکیدکرد: روحانی مساجد باید با این کانون‌ها مشورت کند و این مکان را حفظ کند تا با هم‌فکری با آنها به هدف مساجد که همان تقویت ارزش‌های دینی در جامعه است دست یابد.

وی به کارگیری افراد نخبه و صاحب فکر برای اداره کانون‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: همه این اقدامات برای رسیدن به ارزش‌های الهی است و این همان هدف مسجد است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه گفت: اگر بخواهیم در مورد مسجد و جایگاه آن سخن بگوییم وقت زیادی را می‌طلبد و به همین فرمایش پیامبر(ص) اکتفا می کنم که « مسجد منزلگاه خداست».

ماموستا ملا محمدی با بیان اینکه خوشبختانه آمار مساجد در کشور بالاست، گفت: اداره کردن مساجد بسیار مهم‌تر است و باید در این زمینه اهتمام داشت.

وی با اشاره به عملکرد دولت و تاکید بر حمایت و کمک به دولت از سوی مساجد و روحانیت گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران نیز علی رغم این همه مشکل و دشمن خوب کار می‌کند و ما و روحانیت مساجد نیز باید به او کمک کنیم.