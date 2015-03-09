به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رحیمی زنگنه ظهر دوشنبه در همایش گرامیداشت بیست و دومین سالروز تاسیس کانون‌‌های مساجد در کرمانشاه که در محل مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار شد با اشاره به سهم ۲۵ درصد تعیین شده برای ایجاد کانون های فرهنگی در مساجد طی برنامه پنجم توسعه از وجود کانون‌های فرهنگی در ۳۸ درصد مساجد استان کرمانشاه ابراز خرسندی کرد و گفت: این رشد خوبی است اما در مرحله بعد رشد کیفی کانون‌ها مطرح است و چه مکانی بهتر از مسجد برای این امر وجود دارد.

وی با اشاره به کارکرد مساجد در صدراسلام که پایگاه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام بوده است افزود: در صدراسلام مسجد محور تمام برنامه‌های فرهنگی بوده است و ما باید باردیگر این کارکرد را به مسجد بازگردانیم و منبع تولید حقایق فرهنگی جامعه باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: ما بایداز این ظرفیت مساجد برای سیراب کردن جوانان از حقایق ارزشمند الهی استفاده کنیم.

رحیمی زنگنه با تاکید بر حمایت از کانون‌های فرهنگی مساجد گفت: هر کدام از روسای کانون‌ها پیشنهادی برای کار فرهنگی بدهند که قابلیت اجرا داشته باشد مورد حمایت قرار می‌دهیم.

وی افزود: ما باید حمایت ‌ها را به سمت تولیدات فرهنگی ببریم و این پیشنهادات نیز باید قابلیت اجرای گسترده داشته باشد و بتوانیم همه کانونهای مساجد در استان و کشور را با آن درگیر کنیم.

ضرورت تشکیل شورای نخبگان مساجد در استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، گفت: مساجد ما پر از نخبگان فرهنگی است و باید شورایی از نخبگان در مساجد تشکیل و از طرح ها و ایده‌های آنها استفاده شود.

رحیمی زنگنه یادآور شد: هر طرح و ایده‌ای که قابلیت اجرای گسترده داشته باشد مورد حمایت ما قرار خواهد گرفت و بودجه و اعتبار آن را به هر نحوی که ممکن باشد تامین میکنیم.

وی افزود: در هر برنامهکانون فرهنگی حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر در هر کانون درگیر می‌شود که خود یک جریان فرهنگی را ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تعداد کانون‌های شهر کرمانشاه را ۱۴۰ کانون عنوان کرد و گفت: ۸۰ تا ۸۵ کانون آن جزو کانو‌های فعال هستند که باید از ظرفیت‌های آنان در جریان سازی فرهنگی بهره گرفت.

رحیمی زنگنه، سیاست دولت تدبیر و امید را واگذاری کار فرهنگ و هنر به اصحاب آن دانست و یادآور شد: اگر طرح های پیشنهادی کانون‌ها تحول آفرین، با کمترین هزینه و بیشترین گستردگی باشد قطعا مورد حمایت است و علاوه بر اختصاص اعتبار از جوانان صاحب ایده نیز تقدیر می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد به سمتی برویم که مساجد ما کانونی از رقم خوردن اتفاقات فرهنگی به دست جوانان باشد .

اگر آگاهانه تصمیم نگیریم شاهد تغییر نگرش‌های فرهنگی خواهیم بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، تقویت فرهنگ و خصوصا فرهنگ دینی را یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با تهاجمات فرهنگی دانست و نقش کانونهای فرهنگی در این زمینه را بسیار موثر ارزیابی کرد.

وی هشدار داد: چنانچه در این زمینه آگاهانه تصمیم نگیریم و در غفلت فرهنگی باشیم شاهد تغییر بسیاری از نگرش‌ها خواهیم بود و کانون‌ها فرصت و ظرفیت خوبی برای تقویت این جایگاه و ارتباط جوانان با فرهنگ ارزشی و دینی مساجد هستند.

رحیمی زنگنه یادآور شد: جهان تشنه تولیدات فرهنگی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی است و ما باید دست به تولید این کالاهای فرهنگی بزنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: چنانچه ما داعیه ام‌القری فرهنگی جهان اسلام را داریم باید در عرصه فرهنگی بیش از پیش سرمایه‌گذاری کنیم.

رحیمی زنگنه در پایان با اشاره به بودجه ۸۵۰ میلیون تومانی کانون‌های مساجد در استان، از جذب ۶۵۰ میلیون تومانی آن در سال ۹۳ ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدواریم روزی شاهد تولید کالاهای فرهنگی از سوی مساجد باشیم.