تدوین سامانه ثبت سوانح حمل ونقل كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندي در دهمين همايش سراسري رؤسا و مديران پليس راهنمايي و رانندگي ناجا اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ با همكاري پليس و سازمان راهداري تمام خروجي دوربين هاي نظارتي در جادهها به اشتراك گذاشته شد كه در حال حاضر ۴۵۰ دوربين به ثبت تخلفات ميپردازند. همچنين در نظر داريم طي سه سال تعداد دوربين ها به ۲۲۰۰ دستگاه برسانيم.
وزير راه و شهرسازي افزود: مذاكرات گستردهاي در خصوص مديريت يكپارچگي دوربينها، اطلاعات برخط (آن لاين) و نگهداري از آنها انجام شده است و با تصويب كميسيون ترك تشريفات مناقصه در روز گذشته، اميدواريم از ابتداي سال آينده عمليات اجرايي آن آغاز شود.
وي ادامه داد: در اوايل انقلاب ۳۶ ميليون نفر جمعيت، ۱.۲ ميليون خودرو با ۳۰ درصد شهرنشيني، در كشور بوده است كه امروز بعد از ۳۶ سال ۷۷ ميليون نفر جمعيت با ۷۲ درصد شهرنشيني و ۱۶ ميليون خودرو رسيده است و پيش بيني ميشود در ۲۰ سال آينده تعداد خودروها به ۵۲۰ ميليون دستگاه برسد.
آخوندي گفت: اين تحولات نشان ميدهد كه اتفاقات بزرگي در حال رخ دادن است كه صرفا مكانيكي نيست بلكه تحول در سبك زندگي، سرعت جابهجايي و انتقال است كه با اين تحولات سريع، نمي توان اداري برخورد كرد بلكه بايد در قالب اجتماعي موضوع را بررسي كرد.
وي يادآور شد: پنج موضوع مديريت ايمني راه، راه ايمني تر، خودروي ايمن تر، انسان ايمن تر و اقدامات بعد از سوانح از محورهاي اصلي مورد توجه در حوزه ايمني تردد در كشور است كه در كميسيون ايمني راهها هر پنج حوزه به صورت همزمان دنبال ميشود.
وزير راه و شهرسازي ابراز داشت: در دوسال اخير با برگزاري منظم جلسات كميسيون ايمني راهها اقدامات موثري در خصوص هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي انجام شده است كه نمونه آن بازبيني اتوبوسهاي برون شهري و ارجاع به كارخانه براي بازبيني مجدد بود.
رئيس كميسيون ايمني راهها تاكيد كرد: اين كميسيون براي سفرهاي نوروزي سال ۱۳۹۴ مصوب كرده است كه در ترددهاي بين شهري از وسايل حمل ونقل دستگاههاي اجرايي و ادارات كه كاربرد درون شهري دارد استفاده نشود و ملاك شناسنامهدار بودن و برعهدهگرفتن مسئوليت ايمني تردد براي سفرهاي برون شهري مد نظر باشد.
وي با اشاره به اهميت فوق العاده لزوم تغيير رفتار رانندگان پرخطر اظهار داشت: اصل دسترسي آزاد به اطلاعات سوانح و دوربين هاي نظارتي و آموزش براي بهرهوري از اطلاعات، دو اصل مهم اجتماعي است كه براي تحقق اين منظور سامانه ثبت سوانح حمل ونقل كشور با مشاركت اعضاي كميسيون ايمني راهها اعم از پليس، سازمانهاي تابعه وزارت راه و شهرسازي، هلال احمر و امداد و نجات طراحي شده است كه با تكميل اطلاعات آن شهروندان ميتوانند براي درس گرفتن از سوانح از آن استفاده كنند.
وزير راه و شهرسازي در خصوص سامانه ثبت سوانح حمل ونقل كشور توضيح داد: در اين سامانه هر سانحه با كد واحد ثبت و تمام دستگاههاي مرتبط اطلاعات تكميلي خود را در خصوص سانحه وارد سامانه خواهند كرد و به نظر ميرسد در سه سالآينده سامانهاي ملي و قابل استناد در اين زمينه خواهم داشت.
رئيس كميسيون ايمني راهها در توضيح خود در خصوص محور پنجم ايمني تردد با موضوع " اقدامات بعد از سوانح" يادآور شد: سيستم تلفن واحد براي امداد (SOS) به صورت آزمايشي در استان قم در شش ماه گذشته اجرا شده است كه اميدواريم با ارزيابي دقيق اين موضوع و رفع نقايص احتمالي، بتوانيم در سراسر كشور اجرا كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنانش با قدرداني از همكار پليس با كميسيون ايمني راهها تصريح كرد: با همكاري پليس و وزارت راه وشهرسازي مي توانيم در دوره زماني پنج تا ده ساله تغيير رفتار شهروندان را شاهد باشيم و كميته اجتماعي، فرهنگي و آموزش در كميسيون ايمني راهها براي رسيدن به اين هدف شكل گرفته است.
وزير راه و شهرسازي ابراز داشت: بايد در حوزه اطلاعات به صورت گسترده عمل كنيم تا مردم بتوانند به صورت جامع به اطلاعات راهها دسترسي داشته باشند كه هم اكنون اين موضوع با اجراي سامانه WWW.۱۴۱.IR براي تمامي مردم در دسترس است.
وزير راه و شهرسازي درباره اقدامات وزارت راه و شهرسازي براي گسترش خطوط ريلي حومهاي تهران گفت: حملونقل ريلي در دستور كار دولت است و در جاهايي كه تردد گسترده وجود دارد اين موارد را گسترش ميدهيم به عنوان مثال در محور تهران - كرج روزانه ۱۲۰ هزار خودرو تردد ميكند كه ما به دنبال اين هستيم كه با استفاده از خطوط ريلي اين موارد را كاهش دهيم.
آخوندي همچنين از سه و چهارخطه شدن خطوط راهآهن منتهي به تهران خبر داد و گفت: قراردادهايي را امضاء كرديم كه براساس آن خطوط راهآهن منتهي به تهران سهخطه و چهارخطه خواهد شد كه اميدواريم به تدريج اين طرح ظرف سالهاي ۹۴ و ۹۵ اجرايي شود.
وي ادامه داد: برهمين اساس قراردادي براي سهخطه شدن مسير ريلي كرج تا قزوين و نيز چهار خطه شدن مسير تهران – كرج منعقد شده است و راهآهنهاي تهران - قم، تهران - پرند، تهران - گرمسار نيز در دستور كار قرار دارد.
وي درباره ايمني خودروها نيز گفت: اين موضوع همواره يكي از مواردي بوده كه مورد توجه كميسيون ايمني راهها قرار داشته و در حال حاضر بحث خودروهاي شاسيبلند مانند كاميونها و خودروهاي ناوگان حملونقل عمومي در دستور كار قرار دارد.
