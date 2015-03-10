به گزارش خبرگزاری مهر، "دستورالعمل ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مؤسسات اعتباری" به منظور ارتقای فرهنگ بانکداری اسلامی، گسترش فرهنگ قرض الحسنه و جلوگیری از تبلیغات اغواء کننده در خصوص جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

بانک مرکزی اعلام کرد: با عنایت به اینکه از اوایل سال جاری، انجام عملیات قرض الحسنه توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز اعلام شده، ایجاب می کرد، شمول دستورالعمل مذکور که صرفاً ناظر بر بانک های قرض الحسنه و صندوق های قرض الحسنه وابسته به بانک ها و مؤسسات اعتباری بود، به بانک ها و مؤسسات اعتباری نیز تسری یابد.

براساس این گزارش، بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند در تبلیغات خود مفهوم قرض الحسنه و مزایای آن را برای عموم مردم اطلاع رسانی کرده، تبلیغات صادقانه و با حفظ کرامت انسانی انجام دهند و در جهت ارتقا فرهنگ نیکوکاری، فداکاری، ایجاد همبستگی بین عموم و همچنین گسترش عدالت مابین آحاد جامعه تلاش کنند.

همچنین باید در تبلیغات خود به اجر معنوی قرض الحسنه بیش از مشوق های مادی مرتبط با جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بپردازند و بر فواید تاثیر تسهیلات قرض الحسنه در جهت رفع نیازهای ضروری مردم و امور عام المنفعه آن برای آحاد جامعه تاکید کنند.

لذا بدین منظور دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز (ریالی- ارزی) مصوب یکهزار و یکصد و بیست و پنجمین جلسه مورخ ۲۷ اردیبشهت ماه ۹۰ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت و برای اجرا به تمام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد.