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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا؛

چلسی میزبان پاریسی‎ها/ بایرن میزبان شاختار

چلسی میزبان پاریسی‎ها/ بایرن میزبان شاختار

تیم فوتبال چلسی در حالی چهارشنبه شب میزبان پاریسن ژرمن است که در این فصل از رقابتهای اروپایی هنوز هیچ شکستی را تجربه نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال چلسی در بازی رفت یک هشتم که به میزبانی پاریسن ژرمن در پارک دوپرنس برگزار شد با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد. آبی‌های لندن، در پاریس با گل «برانیسلاو ایوانوویچ» از میزبان پیش افتادند اما «ادینسون کاوانی» بازی را به تساوی کشید.

چلسی هشت بازی است که به طور مستمر در تمامی رقابتهای این فصل شکست را تجربه نکرده است. مردان مورینیو در اروپا هم سه تساوی و چهار پیروزی داشته‎اند. چلسی با اختلاف پنج امتیاز نسبت به من سیتی در رده نخست رقابتهای لیگ برتر قرار دارد حال آنکه پاریسن ژرمن در لیگ فرانسه دوم است.

تیم میزبان احتمال دارد در این بازی «نمانیا ماتیچ» را به دلیل آسیب دیدگی به خدمت نداشته باشد.

دیگر بازی فردا شب بین تیم های بایرن مونیخ و شاختار دونتسک در آلیانتس آرنه برگزار خواهد شد. بازی رفت دو تیم در دونتسک با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسیده است.

«پپ گواردیولا»، سرمربی بایرن مونیخ در خصوص این دیدار اظهار کرد: این بازی برای ما به مانند مسابقه فینال است. شاختار مهاجمان سریعی دارد و ما نباید به آنها اجازه دویدن بدهیم.

کد مطلب 2515301

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