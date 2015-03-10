مساجد، نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد دارند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دكتر علیرضا جزینی در جمع مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران كه در مجتمع فرهنگی نور برگزار شد، با بیان اینكه براساس تحقیقات انجام شده ملی، ۹۲ درصد مردم معضل مواد مخدر و اعتیاد را نخستین آسیب اجتماعی عنوان كرده‌اند، گفت: آمارهایی كه ما در جوامع مختلف گرد آوردیم نشان از افزایش خطر نفوذ مواد مخدر در دنیا است. در سال ۲۰۱۴ نیز کشور افغانستان ۷۴۰۰ تن تریاک و ۶۵۰ تن هرویین تولید کرد.

وی با اشاره به جمعیت یك میلیون و ۳۲۵ هزار نفری معتادان در كشور و خطرات معضل مواد مخدر صنعتی افزود: این مواد، مشكلات زیادی را برجوانان وارد كرده است.

قائم مقام دبیركل ستاد در ادامه با بیان اینكه امسال بیش از ۳۰۰ آشپزخانه تولید شیشه منهدم شد، گفت: این در حالیست ۱۲۰ تن شیشه در کشور مصرف می‌شود و تنها ۴ تن از این نوع ماده كشف می‌شود. زیرا تولیدكنندگان شیشه سریع جابجا می‌شوند و تغییر مكان می دهند.

به گفته جزینی، دو و شش دهم درصد درصد دانشجویان وزارت علوم و یك و شش دهم درصد دانشجویان وزارت بهداشت و یك درصد دانش‌آموزان مواد مصرف می‌كنند.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع پیشگیری از اعتیاد اولویت اول ستاد مبارزه با مواد مخدر است، افزود: ۲۴ سازمان مختلف کشور عضو این ستاد هستند که با رویکرد اجتماعی و با مشارکت اقشار مختلف جامعه تلاش داریم طرح پیشگیری از مواد مخدر را در سراسر کشور اجرا کنیم.

قائم مقام دبیركل ستاد بیان كرد: ستاد در راستای تحقق این رویكرد با آحاد مختلف مردم از جمله ورزشکاران، هنرمندان، دانشجویان و سایر اقشار تاثیرگذار جامعه تفاهم نامه‌هایی را به امضا رسانده است اما نقش مساجد و مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در اجرای طرح‌های پیشگیری از اعتیاد مهم است و افراد مسجدی نقشی محوری در پیشگیری از گرایش افراد به مواد مخدر دارند.

جزینی افزود: ۴۰ درصد سرقت‌های جرائم خرد توسط معتادان صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد همسر‌آزاری‌ها، ۵۵ درصد طلاق‌ها ناشی از اعتیاد است. باید دست به دست هم بدهیم و با کمک همگانی این موضوع را حل کنیم.

وی بر استفاده از ابزار کنترلی و نظارتی بر مواد مخدر صنعتی تاکید کرد و افزود: ما پیش‌سازهای تولید این مواد را تحت كنترل داریم و دیگر حتی پزشكان داروهایی همچون ترامادول و دیفنوکسیلات را كه خاصیت توهم‌زایی دارند، تجویز نمی‌كنند.

جزینی افزود: خانواده‌ها باید علایم اعتیاد را بدانند. كانون‌های فرهنگی هنری مساجد در امر پیشگیری از اعتیاد فعال شوند. نگرانی در موضوع اعتیاد همچنان باقی است اما آگاهسازی مردم نقش بسزایی در كاهش و كنترل اعتیاد دارد. قشر جوان ما در خطر است. برای سال آتی برنامه‌ خوبی را با دبیرخانه كانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان تهران خواهیم داشت تا از طریق مساجد مردم را نسبت به خطرات ناشی از این آسیب آگاه كنیم.

همچنین حجت الاسلام جواد گلی رییس دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری استان تهران گفت: در سال آینده برنامه كاملی را در حوزه مبارزه با مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی كه دامنگیر شهرها بویژه تهران شده است، آغاز خواهیم كرد.