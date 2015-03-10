ساماندهی وضعیت باغ ویلاهای قزوین در اولویت قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صلح جو ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل منابع طبیعی استان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار مدیران و مسئولان حفظ منابع طبیعی کشور با ایشان، خاطر نشان کرد: ایشان در این دیدار بر جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه تأکید کردندو خطاب به مسئولان گفتند:" طبیعت و زیبایی های آن از مردم نباید گرفته شود".

صلح جو اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی را ازجمله دستگاههایی برشمرد که می توانند نقش مهمی در ساماندهی وضعیت باغ ویلاها داشته باشند.

وی تصریح کرد: محدودیت ها در احداث باغ ویلا موجب خروج سرمایه از استان به استانهای همجوار شده و مهمتر از آن عده ای را به ساخت و سازهای غیر مجاز ترغیب کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تا استاندارد سازی ها رعایت نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند، ادامه داد: شهرداری در این حوزه اقداماتی انجام و مصوباتی برای ارائه در کمیسیون ماده پنج تدوین کرده که امیدواریم با همکاری و نگاه دلسوزانه دیگر دستگاهها به سمت اجرایی شدن پیش برود.

این عضو شورا در پایان با بیان اینکه حفظ منابع طبیعی، زندگی بهتری را برای مردم رقم خواهد زد، ادامه داد: باغ ویلاها یکی از مهمترین بخشهایی است که می تواند در حفظ محیط زیست اثر گذار باشدو اگر استاندارد شده رشد کند شاهد رونق مطلوبی در این بخش خواهیم بود

سلامت جامعه با منابع طبیعی پاینده گره خورده است

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شورای اسلامی شهر قزوین نیز در ادامه گفت: منابع طبیعی محدود است و تنها به نسل امروز تعلق نداردو همگان باید در حفظ و گسترش آن بکوشیم.

سید کاظم مجابی یادآورشد: ضمن ارزش گذاری به ماهیت و کاربردی که محیط زیست برای انسانها به همراه دارد باید در کنار داشتن هفته درختکاری هفته ای به نام درخت داری نیز در تقویم به ثبت رسانده و در این راستا بکوشیم.

وی با بیان اینکه سلامت جامعه در گرو داشتن محیط زیستی پاینده و پای بر جاست، ادامه داد: متأسفانه طی سالهای اخیر رشد صنعتی در استان موجب بروز مشکلات زیست محیطی و تخریب منابع طبیعی شده است که باید از حالا به بعد برای از بین بردن مشکلات و موانع پیش رو اقدام کنیم تا در آینده ای نزدیک با خطرات جدی تر مواجه نشویم.

مجابی در ادامه به باغات سنتی قزوین که میراث طبیعی ارزشمند و منحصر به فرد قزوین به شمار می آید اشاره کردو افزود: همکاری دستگاههای مرتبط و به ویژه ادارات خدمات رسان با باغداران امری مهم است که باید بیش از گذشته قوت بگیرد.

این عضو شورا تصمیم گیری و تدوین ضوابط درست برای حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از خروج سرمایه و تلاش در جهت ارائه مجوزهای قانونی را از جمله اقدامات و راهکارهایی برشمرد که به کاهش و یا به صفر رساندن ساخت و سازهای غیر مجاز در محیط زیست کمک خواهد کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: به کارگیری راهکارهای درست و منضبطانه می تواند استان را در حفظ سرمایه های طبیعی یاری رساندو شورای شهر آماده هر گونه تلاش و همیاری در این بخش است.