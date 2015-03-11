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۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

چهار عنوان کتاب پیرامون دفاع مقدس ویک هزار شهید خمین تالیف شد ‌

چهار عنوان کتاب پیرامون دفاع مقدس ویک هزار شهید خمین تالیف شد ‌

اراک- مجری طرح جامع اطلس دفاع مقدس خمین گفت: تالیف چهار عنوان کتاب دفاع مقدس ویک هزار شهید شهرستان خمین پس از دو سال مطالعه وجمع آوری اسناد دفاع مقدس به اتمام رسید وسال آتی چاپ وتوزیع خواهد شد.

بهرام سیاه پوش در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این کتاب ها با عنوان های ۲۲شهید روستای ورآباد، ۲۸شهید شهر قورچی باشی، خمین از انقلاب تا دفاع مقدس و کتاب آسید مجتبی  در مرحله صفحه آرایی و آماده شدن برای چاپ هستند.

وی ادامه داد: در این کتاب ها اسناد و مدارک مربوط به شهدا شامل نامه، دستخط، حکم، دلنوشته، وصیت نامه، زندگی نامه و حکم حمل شهید جمع آوری، تدوین، تولید شده و به چاپ خواهد رسید.

سیاه پوش با بیان اینکه سه کتاب دیگر دفاع مقدس در دست  تهیه و تولید است، تصریح کرد : این سه کتاب با عنوانهای جغرافیای وقایع دفاع مقدس، سردار خیبر گشای خمین شهید حسین ساعدی و شهید ترور خمین مجتبی حسینی در دست تهیه و تولید است.

وی با بیان اینکه کتاب شهید ترور خمین مجتبی حسینی پیش تولید آن انجام شده و با رفع نواقص منتشر خواهدشد، افزود: شهید مجتبی حسینی در سال ۵۸ در انتخابات شوراها بازرس بود که توسط گروه های ضدانقلاب ترور شد.

سیاه پوش گفت: این کتاب ها با کمک استانداری، بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و فرمانداری خمین تولید شده و برای چاپ این کتاب ها هنوز نیاز به اعتبارات دولتی و کمک خیران است.

وی یادآور شد: در راستای اجرای فرامین فرماندهی کل قوا مبنی بر تهیه دایره المعارف دفاع مقدس و پیشینه رزم سلحشوران بسیجی، تدوین کتاب مرجع دفاع مقدس با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی، مرکز اسناد دفاع مقدس در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمین، فرمانداری و بسیج پیشکسوتان شهرستان گردآوری و تهیه عملکرد  هشت سال دفاع مقدس خمین از تیرماه سال ۹۱آغاز شد.

سیاه پوش افزود: حدود ۱۳هزار عکس و وصیت نامه از شهدای این شهرستان برای چاپ در کتاب جغرافیای وقایع  دفاع مقدس این شهرستان جمع آوری شده است.

 

 

 

کد مطلب 2516332

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