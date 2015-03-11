چهار عنوان کتاب پیرامون دفاع مقدس ویک هزار شهید خمین تالیف شد ‌

بهرام سیاه پوش در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: این کتاب ها با عنوان های ۲۲شهید روستای ورآباد، ۲۸شهید شهر قورچی باشی، خمین از انقلاب تا دفاع مقدس و کتاب آسید مجتبی در مرحله صفحه آرایی و آماده شدن برای چاپ هستند.

وی ادامه داد: در این کتاب ها اسناد و مدارک مربوط به شهدا شامل نامه، دستخط، حکم، دلنوشته، وصیت نامه، زندگی نامه و حکم حمل شهید جمع آوری، تدوین، تولید شده و به چاپ خواهد رسید.

سیاه پوش با بیان اینکه سه کتاب دیگر دفاع مقدس در دست تهیه و تولید است، تصریح کرد : این سه کتاب با عنوانهای جغرافیای وقایع دفاع مقدس، سردار خیبر گشای خمین شهید حسین ساعدی و شهید ترور خمین مجتبی حسینی در دست تهیه و تولید است.

وی با بیان اینکه کتاب شهید ترور خمین مجتبی حسینی پیش تولید آن انجام شده و با رفع نواقص منتشر خواهدشد، افزود: شهید مجتبی حسینی در سال ۵۸ در انتخابات شوراها بازرس بود که توسط گروه های ضدانقلاب ترور شد.

سیاه پوش گفت: این کتاب ها با کمک استانداری، بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس و فرمانداری خمین تولید شده و برای چاپ این کتاب ها هنوز نیاز به اعتبارات دولتی و کمک خیران است.

وی یادآور شد: در راستای اجرای فرامین فرماندهی کل قوا مبنی بر تهیه دایره المعارف دفاع مقدس و پیشینه رزم سلحشوران بسیجی، تدوین کتاب مرجع دفاع مقدس با همکاری بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی، مرکز اسناد دفاع مقدس در ناحیه مقاومت بسیج سپاه خمین، فرمانداری و بسیج پیشکسوتان شهرستان گردآوری و تهیه عملکرد هشت سال دفاع مقدس خمین از تیرماه سال ۹۱آغاز شد.

سیاه پوش افزود: حدود ۱۳هزار عکس و وصیت نامه از شهدای این شهرستان برای چاپ در کتاب جغرافیای وقایع دفاع مقدس این شهرستان جمع آوری شده است.