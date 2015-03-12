به گزارش خبرنگار مهر، قاسم صیادی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تربیت نیروی ماهر علاوه بر تولید موفق باید زمینه پذیرش تکنولوژی های جدید و نو در جامعه باشد که در این میان رسالت فنی و حرفه ای بر تحقق این مهم بسیار ضروری است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۰۱ کار گاه فنی و حرفه ای در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد ۲۰۱ کار گاه واحد شهری سیار و ۱۱۶ کار گاه ثابت شهری است و ۱۰ کار گاه در سطح پادگانها و ۱۶ کار گاه هم در سطح زندان ها فعال است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان گفت: نیروی ماهر لازمه کارآفرینی و تولید موفق است و در این میان فنی و حرفه ای در سال آینده اولویت کاری خود را در مهارت آموزی جوانان متمرکز خواهد کرد.

صیادی تاکید کرد: تعاملات ضعیف با بخش اصناف و صنایع، منطبق نبودن برنامه های آموزشی با توسعه بخش های اقتصادی و فرصت های سرمایه گذاری به دلیل نبودن بانک اطلاعاتی جامع و کامل مشاغل، عدم اولویت بخشی رسانه های جمعی به مباحث مهارت آموزی و ضعف در زمینه احصاء نیازهای آموزشی و مهارتی منطبق با بازار کار از نقاط ضعف حوزه آموزشهای مهارتی در استان زنجان است.

وی یاد آورشد: ۶۰ درصد جمعیت غیرفعال استان زنجان در سنین کار هستند که جمعیت فعال شاغل استان ۳۶ درصد است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان زنجان یاد آورشد: موازی کاری بین دستگاهها در اجرای دوره های آموزشی و مهارتی، عدم جذب مهارت آموختگان موفق و نخبگان مهارتی در بنگاههای اقتصادی صنایع و ترویج فرهنگ کارجویی به جای فرهنگ کارآفرینی نیز از تهدیدهای احصاء شده این حوزه است که این تهدیدها باید به فرصت تبدیل شود و توجه به این مهم باعث ایجاد اشتغال در استان می شود.

صیادی ابراز کرد: یکی از محور‌های مورد توجه در استان زنجان طرح ارتقاء شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموزان با رویکرد برطرف کردن نیاز‌های بازار کار به نیروی متخصص است.

وی افزود: اجرایی کردن این برنامه در سال آینده اولویت کاری سازمان فنی و حرفه ای است.