«داوید لوییس» به خاطر شادی گل ابراز تاسف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ۱۰ نفره پاریسن ژرمن چهارشنبه شب در ورزشگاه استمفوردبریج دو بار بازی باخته مقابل چلسی را با تساوی عوض کرد تا در نهایت به دیدار یک چهارم نهایی راه پیدا کند.

گل نخست پاریسن ژرمن را داوید لوییس با ضربه سر وارد دروازه چلسی کرد. این بازیکن ۱۴۳ بار با پیراهن چلسی به میدان رفته و ۱۲ گل برای این تیم به ثمر رسانده بود.

وی گفت: قبلا گفتم که اگر گل بزنم شادی نخواهم کرد اما احساس زیادی بر بازی حاکم بود و من نتوانستم شادی‌ام را کنترل کنم.

وی افزود: از اینکه شادی کردم متاسفم اما از اینکه تیممان به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد خوشحالم.