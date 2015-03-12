۱۰۰ مورد بازرسی از واحدهای توزيع محصولات كشاورزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نامجو صبح پنج شنبه در جع خبرنگاران، اظهار داشت: طي سال جاري ۱۰۰ مورد بازرسي از واحدهاي محصولات كشاورزي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي در سطح استان صورت گرفت.

وی اضافه کرد: در جریان انجام این بازرسی ها ۳۰ واحد متخلف در این حوزه ها شناسايي و به تعزيرات حكومتي معرفي شدند.

نامجو گفت: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان همچنين با واحدها و فروشگاه هايي كه بدون مجوز اقدام به توزيع سموم و محصولات كشاورزي غير استاندارد مي كنند برخورد قانوني خواهد كرد كه اين مهم به تمام عرضه كنندگان كالا و محصولات كشاورزي اعلام شده است.

اين مسئول تصريح كرد: فروش سموم بي رويه در استان سبب مي شود تا اين سموم در ميوه ها و ساير محصولات كشاورزي تجميع شوند و در نهايت زمينه بسياري از بيماري ها از جمله سرطان را براي افراد فراهم سازند.

وي تاكيد كرد: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان به آنچه كه به سلامت افراد لطمه وارد كند به طور جدي برخورد مي كند.

نامجو در ادامه در خصوص فعاليت گلخانه ها در سطح استان اظهار داشت: از سال ۹۰ تاكنون مجوز ۱۳۷ فقره گلخانه در سطح استان صادر شده و ۱۱۴ گلخانه نيز موافقت اصولي دريافت كردند.

وي با اشاره به اينكه مشكلات بسياري در حوزه فعاليت گلخانه ها در استان وجود دارد تصريح كرد: برخي از گلخانه ها در خراسان شمالی پس از اينكه موافقت اصولي دريافت مي كنند براي دريافت پروانه تاسيس، تامين آب، دريافت تسهيلات و ... دچار مشكل مي شوند كه لازم است تا دستگاه هاي اجرايي مرتبط توجه داشته باشند.

رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان شمالي همچنین از صدور ۱۴۰ پروانه احراز اشتغال، صدور ۱۷۵ گواهي صلاحيت، صدور پروانه براي واحدهاي گياه پزشكي و ... در سطح شهرستان هاي استان در سال جاری خبر داد.