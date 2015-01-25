عباس کشاورز در حاشیه آخرین روز از برگزاری نمایشگاه تکنولوژی کشاورزی اصفهان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر کودهای موجود در بازار ایران برخی از استانداردهای کافی برخوردار نیست، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که نظارت جدی بر روی کودهای تولید شده در داخل و همچنین کودهای وارداتی طی سال‌های گذشته وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کودهای شیمیایی کشاورزی موجود در بازار ایران از کشورهای ترکیه، اسپانیا، ایتالیا و هند وارد کشور می‌شود، ادامه داد: در این راستا جهاد کشاورزی به منظور نظارت بیشتر به تولید و همچنین واردات کود شیمیایی برنامه‌ریزی‌هایی را در دستور کار قرار داده است.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون آئین نامه مناسبی برای نهاده‌های کشاورزی کشور تدوین نشده بود، افزود: در این راستا در حال حاضر با استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان آئین نامه استانداردهای کود شیمیایی را تدوین کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جهاد کشاورزی نظارت میلی‌متری بر روی کودهای شیمیایی کشور خواهد داشت، افزود: از آنجایی که دامنه کود شیمیایی بسیار وسیع است در حال حاضر نظارت جدی فقط بر روی کود شیمیایی در دستور کار قرار دارد.

کشاورز با بیان اینکه تعامل با سازمان محیط زیست، جهاد کشاورزی و وزرات بهداشت و درمان برای ساماندهی و استانداردسازی نهاده‌های دامی امری ضروری است، بیان داشت: در این راستا جهاد کشاورزی در حال تعامل با این سازمان‌ها برای تعریف استانداردهای نهاده‌های کشاورزی است.

وی با اشاره به فعالیت ۱۹۰ شرکت تولید کننده کود شیمیایی در کشور اظهار داشت: از این تعداد تاکنون ۹۰ شرکت تولید کود داخلی مورد ارزیابی قرار گرفته که تنها ۴۲ درصد از این شرکت‌ها تولیداتی استاندارد دارند.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: تدوین استانداردهای لازم برای دیگر نهاده‌های دامی نیز پس از اتمام کار کودهای شیمیایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.