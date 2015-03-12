  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۴۲

پس لرزه‌های انتخابات جنجالی افغانستان

پس لرزه‌های انتخابات جنجالی افغانستان

رهبران دولت افغانستان تغییر نظام انتخاباتی را امری حتمی و ضروری می دانند در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید به هیچ وجه نخواهد گذاشت این نهاد مستقل دستخوش تغییر شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عبدالستار سعادت رييس كميسيون شكايات انتخاباتي افغانستان می گوید به هیچ وجه اصلاح نظام انتخاباتی را نمی پذیرد و آن را قبول ندارد.

پس از جنجال های اخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و با توجه به نزدیک شدن انتخابات پارلمانی این کشور، مقامات عالی رتبه افغانستان خواستار تغییر در نظام انتخاباتی شدند ولی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این عمل را غیر قانونی خوانده و معتقدند تغییرات در این کمسیون، زمینه سوء استفاده جریان هایی خاص را فراهم می کند.

عبدالستار سعادت همچنین اعلام کرد اين كميسيون در بحرانی كردن انتخابات رياست جمهوري افغانستان هيچ نقشي نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: اين نهاد هيچگونه تخطي در انتخابات رياست جمهوري مرتكب نشده و رهبري اين كميسيون بر اساس قانون به كار خود ادامه مي دهد. وی تاکید کرد اگر در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۳ تقلب و تخطي شده است،‌ بايد عاملين تقلب مجازات شود نه اینکه کمیسیون مستقل انتخابات را دچار دگرگونی کنید.

این در حالی است که رهبران دولت وحدت ملي افغانستان، اصلاح نظام انتخاباتي را امری حتمي و ضروري مي دانند و قرار است به زودی این مساله عملیاتی شود.

کد مطلب 2516765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها