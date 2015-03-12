به گزارش خبرنگار مهر در کابل، عبدالستار سعادت رييس كميسيون شكايات انتخاباتي افغانستان می گوید به هیچ وجه اصلاح نظام انتخاباتی را نمی پذیرد و آن را قبول ندارد.

پس از جنجال های اخیر در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و با توجه به نزدیک شدن انتخابات پارلمانی این کشور، مقامات عالی رتبه افغانستان خواستار تغییر در نظام انتخاباتی شدند ولی مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات این عمل را غیر قانونی خوانده و معتقدند تغییرات در این کمسیون، زمینه سوء استفاده جریان هایی خاص را فراهم می کند.

عبدالستار سعادت همچنین اعلام کرد اين كميسيون در بحرانی كردن انتخابات رياست جمهوري افغانستان هيچ نقشي نداشته است.

وی خاطر نشان کرد: اين نهاد هيچگونه تخطي در انتخابات رياست جمهوري مرتكب نشده و رهبري اين كميسيون بر اساس قانون به كار خود ادامه مي دهد. وی تاکید کرد اگر در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۳ تقلب و تخطي شده است،‌ بايد عاملين تقلب مجازات شود نه اینکه کمیسیون مستقل انتخابات را دچار دگرگونی کنید.

این در حالی است که رهبران دولت وحدت ملي افغانستان، اصلاح نظام انتخاباتي را امری حتمي و ضروري مي دانند و قرار است به زودی این مساله عملیاتی شود.