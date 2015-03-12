به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا امیدی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل ستادفرماندهی ناجا استان کرمانشاه از اجرای طرح انسداد میدان شهدای شهر کرمانشاه ،در دو پنجشنبه آخر سال خبر داد و گفت: این طرح امروز آغاز شده و مسیرهای منتهی به میدان شهدا از چهار طرف مسدود شده است.

وی تصریح کرد: هم‌چنین این طرح در پنج‌شنبه آخز سال نیز اجرا می‌شود و طی آن تنها اتوبوس‌های خط واحد حق عبور از مسیرهای منتهی به میدان شهدا را دارند.

استقرار ۲۳ دستگاه تاکسی در محوطه باغ فردوس برای انتقال مردم

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: طی این طرح درب‌های باغ فرودوس از ساعت هشت صبح دو پنج‌شنبه غریبان و آخر سال بسته شده و ۲۳ دستگاه تاکسی نیز در محدود مزار برای انتقال مردم به بخش‌های مختلف مستقر شده‌اند.

امیدی یادآور شد: طی طرح انسداد میدان شهدا،مسیرهای سمت تقاطع بزرگراه امام، بلوار شهید غیرتمند، جعفرآباد و سیلو مسیرها به سمت میدان شهدا بسته شده و تنها اتوبوس های واحد حق عبور دارند.

وی از اجرای طرح ترافیکی در طی ایام باقیمانده از سال و به صورت پررنگ‌تر در روز و شب چهارشنبه سوری خبر داد و گفت: تیم‌های ما در تمام نقاط شهر و به خصوص مناطقی چون مدرس و محدوده پارک شاهد مستقر هستند و تا این لحظه مشکلی وجود ندارد و ترافیک روانی در سطح شهر قابل مشاهده است و همین وضع تا پایان سال حفظ خواهد شد و تمهیدات لازم صورت می گیرد.