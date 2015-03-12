بیش از۸۶۰ کانون فرهنگی هنری درمساجد آذربایجان شرقی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور قبل از ظهر پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن سالگرد تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار داشت: در سال جاری، ۱۱۰ کانون فرهنگی هنری مساجد به تعداد کانون های فعال در استان آذربایجان شرقی افزوده شده است.

صفی پور افزود: هم اکنون تعداد ۸۶۲ کانون فرهنگی هنری در مساجد استان آذربایجان شرقی فعالیت می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری منبی بر جذب جوانان به سمت کانون های فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، باید جوانان را تحمل کنیم و با صبر و درایت آنان را به سمت فعالیت های مساجد جذب کنیم.

وی افزود: ما باید تلاش و حرکت مان را به سمت مساجد، پایگاه اصلی اعتقاد و دین ببریم، چرا که محور قرار گرفتن مساجد، برکت و ارزشی برای تمامی فعالیت های ماست.

صفی پور ادامه داد: باید در عصر امروز تعریف جدیدی از کارکرد مساجد داشته باشیم و جوانان و نسل امروز را بیشتر با مساجد آشنا کرده و آشتی دهیم.

وی با اشاره به اینکه جوانان امروز به دلیل مشغله های بیرونی که برای آن ها ایجاد شده، کمتر برای مسجد وقت می گذارند، گفت: فاصله بین جوانان و مساجد، برای نظام اسلامی خسران آفرین است و باید در جهت هر چه نزدیک تر شدن نسل جدید با مساجد تلاش کنیم.