ارگان های نظارتی بر روی مسئله ورود و خروج کالا هماهنگ عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیات قبل از ظهر پنج شنبه در بازدید از پایانه مرزی منطقه آزاد ارس اظهار داشت: منطقه آزاد ارس پتانسیل بسیار خوبی برای رونق اقتصادی و کمک به اقتصاد مقاومتی دارد.

وی با تاکید بر لزوم رفع هرگونه مشکل در هماهنگی ارگان های نظارتی بر مسئله ورود و خروج کالا در این منطقه، تشکیل کارگروه صدور مجوز استاندارد و کدگذاری محصولات را از جمله مسایل مهم برای رفع مشکلات اعلام کرد.

بیات با بیان اینکه کشور به حمایت همگانی برای رونق تولید و خودکفایی نیاز دارد، اظهار داشت: سیاست ها و برنامه های تدوین شده در منطقه آزاد ارس در راستای حمایت از تولید و صنعت و کاهش واردات بی رویه است و مورد حمایت می باشد.

وی با اعلام اینکه این منطقه مستعد پیشرفت و توسعه در عرصه های مختلف اقتصادی و بخصوص تولید و صنعت است، ابراز داشت: ارس با توجه به شرایط و ویژگی های صنعتی و تولیدی، می تواند در حوزه تولید مشتقات نفتی نیز سرآمد باشد.

معاون برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در بخش دیگر سخنان خود با استقبال از طرح پیشنهادی سازمان منطقه آزاد ارس مبنی بر راه اندازی مرکز استاندارد در ارس، گفت: حمایت از تولید مشتقات نفتی رویکرد اساسی ستاد می باشد و منطقه آزاد ارس گام های خوبی در این راستا برداشته است.

در این بازدید مدیرکل واردات گمرک کشور، ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی، دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز و مدیرکل امنیتی استاندار آذربایجان شرقی، مدیرکل بازرسی ویژه و رئیس اداره نظارت و اقتصادی معاونت برنامه ریزی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور حضور داشتند.