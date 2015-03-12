مرگ زن جوان در تصادف خورو

سید جلال ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره علت وقوع این حادثه دلخراش گفت : وقوع حادثه رانندگی در ساعت ۱:۳۸ بامداد امروز به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و به دنبال آن ستاد فرماندهی عوامل ایستگاه ۱۹۴ را به محل حادثه در سیمون بولیوار، خیابان معین اعزام کرد.

وی افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد یک دستگاه سواری پراید به شدت با یک دستگاه پژو ۲۰۶ برخورد کرده و پس از آن از مسیر خود منحرف و پس از برخورد با تابلوی راهنمایی و رانندگی متوقف شده است.

ملکی با اشاره به شعله ور شدن موتور این خودرو گفت: تا پیش از رسیدن آتش نشانان شهروندان راننده این خودرو را که زنی ۲۸ ساله بود از درون کابین پراید خارج کرده بودند که آتش نشانان نیز پس از حضور در محل اقدام به ایمن سازی و اطفای حریق کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به تحویل این زن به عوامل اورژانس گفت: تکنسین‌های اورژانس پس از بررسی علایم حیاتی مرگ این زن را به علت شدت جراحات وارده تایید کردند.

وی با بیان اینکه علت این حادثه از سوی عوامل پلیس راهور اعلام خواهد شد گفت: آتش نشانان پس از ایمن سازی محل در ساعت ۲:۸ به عملیات خود پایان دادند.