رایزنی زیدان با مقام آمریکایی پس از بازگشت از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری واع، فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق با جاشوا هریس کاردار سفارت آمریکا در بغداد دیدار کرد.

شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار طرفین درباره اقدامات دستگاه قضایی پس از پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق در ۳۰ سپتامبر آتی درباره طرف‌ها و اشخاصی که برخلاف قانون اساسی سلاح در اختیار دارند و نیز سازوکار اجرای اصل حاکمیت قانون بر همگان رایزنی کردند.

در این بیانیه به جزئیات بیشتری درباره این دیدار اشاره نشده است.

این در حالی است که روز دوشنبه علی الزیدی نخست وزیر عراق گفت که در ۳۰ سپتامبر آینده شاهد خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق خواهیم بود تا عراقی‌ها تکمیل حاکمیتشان را اعلام کنند.