۲۷۰ نیروی اورژانس در اردبیل فعال می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر زاده ظهر پنج شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های امداد نوروزی تصریح کرد: این طرح از ۲۷ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

وی از آماده باش کامل اورژانس اردبیل برای شرکت در این طرح سراسری خبر داد و افزود: ۴۰ پایگاه اورژانس و چهار ایستگاه سلامت در این مدت فعال خواهند بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان با بیان اینکه از این تعداد ۱۶ پایگاه شهری و مابقی اضافه کرد: به محض تماس با شماره تلفن ۱۱۵ نیروهای امدادی نزدیک ترین پایگاه به محل حادثه مراجعه می کنند.

به گفته جعفر زاده به فاصله هر ۴۰ کیلومتر یک پایگاه اورژانس فعال شده و فعالیت اورژانس برای امداد رسانی در کمترین زمان ممکن یکپارچه است.

وی از آماده سازی دو دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۵۰ آمبولانس در این مدت خبر داد و گفت: در عین حال فعالیت اوپراتورهای شماره تلفن ۱۱۵ نیز به صورت ۲۴ ساعته خواهد بود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان در خصوص انتقال اجساد اضافه کرد: انتقال اجساد به آرامستان ها واگذار شده است.

جعفر زاده در عین حال به ضرورت مراقبت خانواده ها در حوادث چهارشنبه سوری تاکید کرد و یادآور شد: سال گذشته ۸۱ مصدوم به دلیل حوادث چهارشنبه سوری به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

وی افزود: با وجود اینکه از این تعداد فقط ۹ مورد بستری شدند اما در برخی مواقع آسیب های جدی جسمانی در افراد بستری شده به ثبت شده است.