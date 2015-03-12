خداحافظی با عیدانه حوزه هنری البرز / امشب "رخ دیوانه" را ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه اکران همزمان 10 فیلم جشنواره سی و سوم فجر در البرز به پایان رسید، حوزه هنری استان عیدانه ویژه ای برای سینمادوستان تدارک دید تا فیلم های پرمخاطب جشنواره را در سینمای حوزه هنری استان تماشا کنند.

اکران این فیلم ها که از سه شنبه 12 اسفندماه با پخش فیلم "کربلا جغرافیای یک تاریخ" داریوش یاری آغاز شد، امشب 21 اسفند با نمایش "رخ دیوانه" کاری از ابوالحسن داوودی به پایان می رسد.

این فیلم درباره چند جوان است که در یک قرار اینترنتی با یکدیگر آشنا می شوند و به دنبال یک شوخی و شرط بندی در مسیری پیچیده و دلهره آور می افتند؛ مسیری که درک جدیدی از زندگی و اجتماع را برای هر یک از جوانان داستان رقم می زند.



نگارش فیلمنامه رخ دیوانه را به طور مشترک محمدرضا گوهر و ابوالحسن داوودی و تهییه کنندگی فیلم را بیتا منصوری به عهده داشته اند.

در این فیلم طناز طباطبایی، صابر ابر، ساعد سهیلی، نازنین بیاتی، امیر جدیدی، سحر هاشمی، رضا آحادی، فرنوش آل احمد، بیژن امکانیان، گوهر خیراندیش و امیر محمد زند به ایفای نقش پرداخته اند.

تازه ترین اثر کارگردان فیلم "نان، عشق، موتور 1000"، امشب پنجشنبه در سینما هجرت کرج، تنها سینمای حوزه هنری استان البرز راس ساعت 19:30 دقیقه به روی پرده می رود.

به گزارش مهر، فیلم سینمایی «رخ دیوانه» در 10 بخش از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول زن، بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین فیلمبرداری، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن، بهترین صدا (هم صدابرداری، هم صداگذاری) و جلوه‌های ویژه میدانی و جلوه‌های بصری در بخش سودای سيمرغ سی‌وسومین جشنواره فیلم نامزد شده بود که موفق شد سیمرغ بلورین بهترین جلوه های بصری در بخش سودای سیمرغ، بهترین صداگذاری، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را به دست آورد.

همچنین این فیلم در سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را کسب کرد.