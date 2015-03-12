بهره برداری ازپروژه بازیافت گاز دی اکسیدکربن در پتروشیمی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه بازیافت گاز دی اکسید کربن از دودکش رفرمر واحد آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه بعد از ظهر پنج شنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت به بهره برداری رسید.

مدیر عامل صنایع پتروشیمی کرمانشاه در حاشیه مراسم بهره برداری از این پروژه، اظهار داشت: کارفرمای این پروژه، شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه بوده که کار خود را از اردیبهشت ۹۲ آغاز کرده است.

احمد رضا اشتری افزود: ظرفیت این پروژه ۵ و نیم تن در ساعت است.

وی گفت: ۲۵ درصد گازهای دی اکسید کربن از کوره استحصال شده که مجددا وارد خط تولید خواهد شد.