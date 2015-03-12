کسب سه امتیاز بعد از هفت هفته؛ گسترش از ته جدول فاصله گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی امروز با انجام چند دیدار آغاز شد که از ساعت ۱۵.۳۰ گسترش فولاد در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف تیم فولاد خوزستان رفت و بازی در پایان با نتیجه سه بر یک به نفع آبی پوشان تبریزی به پایان رسید.

شاگردان فراز کمالوند امروز کار بزرگی کردند و تیم پنجم جدول را شکست دادند و با کسب این سه امتیاز جمع امتیازات خود را به عدد ۲۲ رساندند و از ته جدول فاصله گرفته و به مکان سیزدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ صعود کردند.

سه گل شاگردان کمالوند در این دیدار را که با قضاوت تورج حق وردی و کمک‌های علی اکبر عظیم‌پور و محمدجواد مداح برگزار می شود، جابر انصاري در دقیقه ۹ و ۶۵ و نیز مگنو باتيستا از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۳۷ به ثمر رساندند.

تک گل شاگردان دراگان اسکوچیچ را نیز محمد قاضي در دقیقه ۷۲ به ثمر رساند.

فولاد با این شکست و ۳۸ امتیاز با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان در جایگاه پنجم جدول قرار گرفت.