به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم حججی عصر پنج شنبه در مجمع انتخابات هیئت دوچرخه سواری که با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در قم برگزار شد اظهار داشت: هیئت دوچرخه سواری قم تلاش میکند رکود گذشته را جبران کند و برنامههایی کوتاه مدت و بلند مدت را برای توسعه بخش همگانی و قهرمانی این رشته در قم تدوین کرده است.
وی افزود: در نظر داریم با تشکیل کمیتههای تخصصی جهت گسترش دوچرخه سواری قم با بهرهمندی از نیروهای باتجربه، متخصص و مجرب و با برنامه یرزی منسجم و تعامل با دستگاههای اجرایی فعالیتهای مرتبط با رشته دوچرخه سواری در قم بکپارچه کنیم.
رئیس هیئت دوچرخه سواری قم گفت: برگزاری نشست مشترک با اداره کل آموزش و پرورش جهت ترویج این رشته در مدارس برای سال تحصیلی آینده یکی از برنامههای کوتاه مدت این هیئت است که باید تا پایان سال ۹۴ شکل اجرایی به خود بگیرد.
حججی بیان داشت: ایجاد گروههای دوچرخه سواری گردشگری و ترویج فرهنگ گردشگری ورزشی از دیگر برنامههای کوتاه مدت هیئت دوچرخه سواری استان قم است که لازمه اجرایی شدن آن هماهنگی و همکاری اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری قم است.
وی عنوان کرد: به ضعف دوچرخه سواری قم در بخش بانوان واقف هستیم و برنامههایی با حفظ شئونات فرهنگی و مذهبی برای دوچرخه سواران بانو در نظر گرفتهایم که بر این اساس طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری بانوان در بوستانهای بزرگ شهر در دستور کار قرار دارد.
رئیس هیئت دوچرخه سواری قم تصریح کرد: پیستهای کراس کانتری و دانهیل دوچرخه سواری قم مکان نمایی میشود و ایجاد مجموعه دوچرخه سواری متشکل از پیست سرعت کورسی، پیست بیام ایکس، تریال و فور کراس از دیگر برنامههای آتی هیئت دوچرخه سواری قم است.
حججی افزود: پیست تمرینی و قهرمانی کراس کانتری مفید قم نیز نیاز به تکمیل و بهسازی دارد که امیدواریم با مساعدت مسئولان مربوطه بتوانیم این پیست را تکمیل کنیم.
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