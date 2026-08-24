مقتدائی: هر تصمیمی در مورد بنزین باید به بهبود امور منجر شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز(دوشنبه، ۲ شهریور۱۴۰۵) این کمیسیون ضمن اشاره به بررسی موضوع سوخت بهویژه مسائل مرتبط با بنزین، گفت: موضوع سوخت یک مسئله ساده و تکبعدی نیست بلکه مجموعهای به هم پیوسته از تصمیمات با ابعاد مختلف اجتماعی، فنی و تکنیکی را در بر میگیرد.
وی اظهار کرد: بر همین اساس، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به عنوان متولی مربوط در دولت به کمیسیون دعوت شد تا توضیحات لازم را به اعضای کمیسیون ارائه کند. این نشست بیش از سه ساعت به طول انجامید و مفاهیم و دیدگاههای مورد نظر نمایندگان در آن مطرح و بررسی شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حاصل جمع گفتوگوهای انجامشده نشان میدهد که موضوع سوخت از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر قرار باشد تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، باید با لحاظ منافع ملی، صلاح کشور و متناسب با اقداماتی باشد که به بهبود امور منجر شود.
مقتدایی با تاکید بر اینکه باید از هرگونه اقدام یکبعدی، شتابزده و غیرکارشناسی در این زمینه جلوگیری شود و همه ابعاد موضوع مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد: نمایندگان عمدتاً بر ضرورت مدیریت مصرف سوخت تأکید داشتند اما این پرسش نیز مطرح شد که آیا تنها راه مدیریت مصرف، سهمیهبندی یا قیمتگذاری است یا اینکه راهکارهای دیگری نیز میتوان برای این موضوع در نظر گرفت.
نماینده مردم اصفهان در قوه مقننه گفت: به عنوان مثال یکی از مسائلی که در نشست امروز مورد توجه قرار گرفت، ارتقای کیفیت خودروهاست؛ چراکه اگر خودروها از نظر کیفی ارتقا پیدا کنند، میزان صرفهجویی حاصل از کاهش مصرف میتواند در کنار سایر تصمیمات، اثر قابل توجهی داشته باشد.
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائل مطرح شده، خاطرنشان کرد: مقرر شد جمعبندی نظرات مطرحشده در کمیسیون در قالب نامهای به سران سه قوه اعلام و ارائه شود.
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