شکست تیم هندبال صبا برابر نفت و گاز گچساران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاههای کشور عصر پنج شنبه آغاز شد و تیم هندبال صبای قم در مسابقهای که در قم برگزار شد نتوانست برابر حریف خود پیروز شود.
تیمهای هندبال صبای قم و نفت و گاز گچساران امروز در شرایطی در سالن شهید حیدریان قم به مصاف هم رفتند که صبا به دنبال کسب دومین پیروزی و فرار از انتهای جدول بود و در نهایت با شکست برابر حریف به کار خود خاتمه داد.
در این مسابقه دو تیم بازی را پایاپای آغاز کردند اما در ادامه، بیدقتی بازیکنان صبا در گلزنی از یکسو و ضعف صبا در کار دفاعی سبب شد صبا در نیمه نخست ۱۹ بر ۱۳ بازنده به رختکن برود.
در نیمه دوم صبا تلاش بیشتری برای جبران گلهای خورده انجام داد و البته اگر در ضربات آخر کمی با دقتتر عمل کرده بود چه بسا میتوانست مانع از شکست دیگری شود اما در نهایت این تیم نفت و گاز گچساران بود که توانست ۳۲ بر ۲۵ صبا را در قم شکست دهد.
صبا با این شکسست دوازدهمین شکست فصل خود را تجربه کرد در حالی که این تیم ۱۳ بازی انجام داده و تنها پیروزی خود را برابر همیاری آذربایجان غربی کسب کرده است.
در حاشیه این بازی، قرار بود مسابقه از ساعت ۱۶ آغاز شود که با تاخیر ۳۰ دقیقهای همراه شد و علت آن اختلاف تیم هندبال صبا و فدراسیون هندبال بر سر برگزاری بازی بود.
به گفته سید علیرضا طباطبایی رئیس هیئت هندبال استان قم، چکهای باشگاه صبا مجموعا به مبلغ ۲۵ میلیون تومان بابت ورودی مسابقات لیگ برتر نقد نشده و فدراسیون هندبال قصد داشت اجازه بازی به تیم هندبال صبا را ندهد اما در نهایت مقرر شد فدراسیون هندبال تا ۱۵ فروردین به صبا مهلت دهد.
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