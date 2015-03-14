نشست فیلمسازان فیلم کوتاه با مدیرعامل انجمن سینمای جوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حاتمی، حسین ریگی، علی خسروی، رضا جمالی، عارف نامور، مهدی بوستانی و شهریار پورسیدیان در دیداری صمیمانه با فرید فرخنده‌کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و آرش رصافی معاون تولید و پشتیبانی فنی انجمن گفتگو .کردند

در این دیدار فیلمسازان حاضر در نشست با اشاره به مواردی چون لزوم آموزش مستمر مربیان دوره‌های فیلمسازی به‌ خصوص در شهرستان‌ها، امکان برگزاری کارگاه‌های مجازی برای اعضای انجمن و استفاده از سیستم‌های روز دنیا در آموزش، افزایش تعداد برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور اساتید شناخته ‌شده در دفاتر سراسر کشور به ‌ویژه با توجه به تجربه‌های موفق برگزاری کارگاه‌های تخصصی در چند ماه اخیر، به ‌روز شدن هر چه سریع ‌تر و بیشتر فضاهای آموزشی انجمن را خواستار شدند.

همچنین در این نشست بحث بر سر معیارهای انتخاب مدیران و اساتید دفاتر، آسیب‌شناسی مدیریت و مربیگری دوره‌های آموزشی در دفاتر شهرستان‌ها و تجربیات شخصی فیلمسازان حاضر در جلسه از سوی مدیرعامل انجمن و معاون تولید و پشتیبانی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه این نشست بحث‌هایی پیرامون جایگاه و اهمیت حضور فیلمنامه ‌نویسان و برگزاری کارگاه تخصصی برای اعضای فیلمنامه‌ نویس انجمن و نیز بحث به ‌روز بخش بین‌الملل و شناخت جشنواره‌های خارجی، برقرار ارتباط بیشتر با جشنواره‌ها بین‌المللی نیز مورد بحث و تبادل ‌نظر قرار گرفت.

آرش رصافی با اشاره به این نکته که موارد اشاره شده از جمله دغدغه‌های اصلی ستاد مرکزی انجمن برای بالا بردن کیفیت آموزش، تولید و حمایت از فیلمسازان فیلم کوتاه هستند، بحث‌های مطرح‌ شده را دارای نکات ریز و جزئیاتی دانست که حتما باید در آسیب‌شناسی‌ها و برنامه‌ریزهای آتی انجمن مورد توجه قرار بگیرد.

فرید فرخنده‌کیش در پایان جلسه با اشاره به صحبت‌ها و بحث‌های انجام شده در طول این نشست و لزوم برقراری ارتباط نزدیک‌ تر بین فیلمسازان سراسر کشور و ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران اولویت نکات ذکر شده در این نشست را بسیار بالا ارزیابی کرد و رسیدگی سریع به این موارد را خاطرنشان کرد.

مدیرعامل انجمن سینمای جوان، تاکید کرد: از این پس در فاصله‌های زمانی کوتاه ‌تری امکان برگزاری چنین نشست‌هایی میسر خواهد بود و فیلمسازان همواره می‌توانند برای تشکیل چنین نشست‌هایی در موضوعات مختلف اقدام کنند.