رئیس اتحادیه صادر کنندگان چاپ از خودش تقدیر کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز شنبه ۲۳ اسفند تعدادی از اعضای اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران به دعوت بابک عابدین رئیس هیئت مدیره این اتحادیه در مراسم تقدیر از اعضای این اتحادیه که در توسعه صادرات صنعت چاپ و صادرات غیر نفتی کشور، تلاش کرده اند، در اتاق بازرگانی ایران حضور یافتند.

در این مراسم و پس از سخنرانی بابک عابدین رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران، محمود رضا برازش مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی، پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و همچنین جمعی از فعالان صنعت چاپ از کسانی که در جهت توسعه صادرات صنعت چاپ تلاش کرده اند تقدیر به عمل آمد.

نکته جالب و قابل تامل این برنامه که اجرای آن با رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران که مدیریت شرکت چاپ صفا را هم بر عهده دارد، بود، معرفی وی از سوی خودش به عنوان یکی از این تلاشگران بود که این اتفاق دو بار افتاد و عابدین دو تندیس را دریافت کرد.

در این برنامه همچنین مدیران تعدادی از شرکت های فعال در توسعه صادرات صنعت چاپ تقدیر شدند که از آن جمله می توان به این واحدها اشاره کرد: شرکت آسان پک قزوین (وی هم دو تندیس دریافت کرد)، شرکت پردازش تصویر رایان، شرکت رسام نگار جاوید، شرکت قائم گرافیک گرمسار، شرکت فرارنگ آریا، شرکت سلطان چاپ، مبین پاکت، هلدنگار ایران، شرکت پویا هنر نوین، شرکت افق قطعات آسیا و شرکت نورتک.

هچنین بر اساس این گزارش محمودرضا برازش مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد پیش از اعطای تندیس های یاد شده، مراسم را ترک کرد و این برنامه با حضور نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.