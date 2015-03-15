به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از اعضای تلاشگر اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در امر توسعه صادرات صنعت چاپ و غیر نفتی عصر دیروز شنبه ۲۳ اسفند به همت این اتحادیه و با حضور مدیر کل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد و نایب رئیس اتاق بازرگانی و در محل این اتفاق برگزار شد.

بابک عابدین رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در این برنامه گزارشی از فعالیت‌های این اتحادیه در چند سال گذشته ارائه کرد و از جمله گفت هیئت مدیره در اتاق فکر صادر کنندگان صنعت چاپ ایران، پایه را بر این گذاشت که ما برای صادر کردن تولیدات صنعت چاپ نیازمند معرفی خودمان در نمایشگاه‌های بین‌المللی هستیم.

وی افزود: در قدم بعدی ما تحقیقات و بازاریابی در بازارهای هدف را مد نظر قرار دادیم تا بتوانیم به صورت گروهی در پاویون های جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاههای مختلف حضور پیدا کنیم. همچنین این حضور می تواند به بازارسازی منتهی شود.

نیازمند ایجاد شرایط ارتباط و فروش محصولاتمان هستیم

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادر کنندگان صنعت چاپ ایران ادامه داد: بعد از حضور در بازارهای بین المللی، ما نیازمند ایجاد شرایط ارتباط و فروش محصولاتمان هستیم که با توجه به هزینه‌های زیاد تامین مواد اولیه، تعیین قیمت در امر صادرات محصولات هم کار دشورای است لذا ما از مسئولان می‌خواهیم که حداکثر کمک و حمایت ها را در این زمینه از ما داشته باشند.

عابدین در ادامه با اشاره به حضور صادر کنندگان ایرانی صنعت چاپ در نمایشگاه چاپ و صنعت بسته‌بندی دبی در پاویون ۳۰۰ متری جمهوری اسلامی ایران گفت: در نمایشگاه اربیل هم، ما پاویون ایران را برپا و سعی کردیم نیاز بازار عراق را از نظر محصولات چاپی تامین کنیم.

وی در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ۹ ماده‌ای با اتحادیه چاپخانه داران اقلیم کردستان عراق از دشوار شدن اجرای مفاد این تفاهم نامه با توجه به مسائل نظامی و امنیتی بوجود آمده در عراق در پی اقدامات گروهک تروریستی داعش، سخن گفت و یادآور شد: ما کمی از تفاهم نامه عقب‌نشینی کردیم ولی همچنان امیدوار به اجرای آن هستیم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران در ادامه به حضور ۴۰ نفر در نمایشگاه لیبل اکسپو بلژیک و همچنین هیئت بازاریابی و تحقیقاتی در نمایشگاه شانگهای چین با حمایت این اتحادیه و نیز پشتیبانی اتحادیه متبوعش از نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران خبر داد.

عابدینی در عین حال اظهار امیدواری کرد که جشنواره صنعت چاپ در سالهای آینده بخشی را هم به محصولات صادراتی این صنعت اختصاص دهد و گفت: در این زمینه با وزارت ارشاد تبادل نظر صورت گرفته است.

وی همچنین از مدیرکل چاپ و نشر وزارت ارشاد خواست که با توجه به زمان بر بودن صدور مجوزهای صادراتی، تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم کند.

لزوم اتکای کشور به صادرات غیرنفتی

در این مراسم همچنین محمودرضا برازش در سخنانی ضمن تاکید بر لزوم اتکای کشور به صادرات غیر نفتی گفت: جمعیت کشور ما در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر است و به مرز ۸۰ میلیون نفر نزدیک می شود. سهمیه تولیدنفت ما در اوپک ۴.۲ بشکه است و طبق آمار در حال حاضر ما روزانه یک میلیون بشکه نمی توانیم بیشتر نفت صادر کنیم این در حالی است که مصرف نفت در کشور در حال حاضر به مرز دو میلیون بشکه رسیده است.

وی ادامه داد: اگر یک حساب و کتاب سرانگشتی انجام دهیم، در می یابیم که کل درآمدی که ما از نفت به دست می آوریم، به هزار دلار برای هر نفر هم نمی رسد. این در حالی است که سرانه درآمد در کشورهای نه چندان مرفه اروپایی، حدود ۴۰ هزار دلار است. نتیجه می گیریم حتی اگر تحریم ها هم برداشته شود و به ما بگویند که پول درآمد فروش نفت را دم در خانه به شما می دهیم، باز هم این عدد، عدد قابل توجهی نخواهد بود.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد ادامه داد: در سال ۱۳۵۵ جمعیت کشور حدود ۳۰ میلیون نفر بود و صادرات نفت هم شش میلیون بشکه در روز، در حالی که مصرف کشور تنها یک میلیون بشکه بود ولی واقعا شرایط چگونه بود؟ نتیجتا به این جمع بندی می رسیم که اگر فکر کنیم که ما یک درآمد نفتی بسیار زیادی داریم، این اشتباه است.

برازش با بیان اینکه ما از خام فروشی به جایی نمی‌رسیم گفت: باید با خلاقیت و به کمک تکنولوژی از پتانسیل نهفته در تولید محصولات نهایی بهره ببریم. اگر بتوانیم در صنعت چاپ و بسته بندی به این سمت یعنی تولید محصول نهایی حرکت کنیم، آن وقت ارزش افزوده، شغل و رفاه برای جامعه ایجاد کرده‌ایم و اگر بتوانیم این محصول را صادر هم بکنیم، چه بهتر.

وی اضافه کرد: باید از موسسات و شرکت هایی که در مجموعه مسابقات آثار چاپی عنوان برتر را دریافت کرده اند، بخواهیم که مجموعه محصولاتشان را در اختیارمان قرار دهند تا ما آنها را برای آشنایی قشر مصرف کننده، به نمایش بگذاریم.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد در ادامه با تاکید بر بحث آموزش وپژوهش در صنعت چاپ گفت: هر فرآورده خوب چاپی، مطمئنا از یک حادثه بوجود نیامده است بلکه پروسه ‌ای طولانی برای تولید آن صرف شده است. ما یک برنامه کامل نرم افزاری را برای رصد وضعیت چاپ کشور طراحی کرده ایم که امیدوارم از ابتدای سال ۹۴ بارگذاری آن آغاز شود.

برازش در پایان سخنانش از اتحادیه های حوزه صنعت چاپ خواست تا با همگرایی، کارهای بزرگ را در این صنعت انجام دهند.