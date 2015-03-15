۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۰

هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا؛

اقدام النصر برای بازی با پرسپولیس/ 10 هزار بلیت را یک نفر خرید!

یکی از مسئولان باشگاه النصر با خرید 10 هزار بلیت دیدار این تیم با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا، در تلاش برای حضور هواداران پرشمار النصر در ورزشگاه است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس ایران و النصر عربستان روز سه شنبه این هفته در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در عربستان به مصاف هم خواهند رفت. حساسیت این مسابقه برای هر دو تیم و بخصوص تیم النصر بسیار بالاست.

در همین ارتباط «عبدالله العمرانی» عضو هیات مدیره باشگاه النصر با خرید 10 هزار بلیت این مسابقه، زمینه را برای حضور پرشمار هواداران تیم النصر در بازی سه شنبه قراهم کرده است تا این تیم بتواند با پشتوانه تماشاگرانش برابر پرسپولیس به پیروزی برسد.

تیم فوتبال پرسپولیس که در دو دیدار ابتدایی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم های لخویا قطر و بنیادکار ازبکستان به پیروزی رسیده است، ساعت 21 روز سه شنبه 26 اسفندماه در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف تیم النصر عربستان خواهد رفت.

کد خبر 2518321

