به گزارش خبرگزاری مهر، کنفراس «چالشها و آسیبهای پیشروی زن مسلمان» با حضور هیئت اعزمی از مجمع جهانی تقریب بینالمذاهب متشکل از کرمانی، «دبیر اتحادیه جهانی زنان مسلمان»؛ گلرو، «معاون برنامهریزی و اجرایی مجمع» و همچنين، صادقی و مرادیان، «از اساتید دانشگاه» در محل محل اقامت سفیر ایران برگزار شد.
در ابتداي اين كنفرانس خانم آمساتو سوسیدیبه، «وزیر مشاور در امور حقوق بشر و زن» با اشاره به آیات قرآنی، نقش زنان در اسلام را سازنده نام برد.
وي فعالیتها و نقشآفرینیهای زنان در تاریخ مثمرثمر دانست و از زنان مسلمان به عنوان پیامآوران صلح و دوستی ياد كرد.
وزیر مشاور در امور حقوق بشر و زن تشکیل کنفرانس «چالشها و آسیبهای پیشروی زن مسلمان» را مؤثر عنوان كرد و گفت: اين كنفرانس براي کاستن از رنجهای مشترک زنان در جامعه اسلامی برگزار شد؛ انتخاب سنگال براي اجراي اين رويداد فرهنگي به عنوان مرکز آفریقای اتحادیه زنان مسلمان نشانگر اهمیت این کشور است.
وي ادامه داد: نقشآفرینی زنان موجب صلح و امنیت، همبستگی اجتماعی و متعاقب آن سعادت و خوشبختی جامعه زنان است و این نقش نباید شکلی، بلکه بنیادین باشد.
شکلگیری موج خشونت در جهان اسلام
خانم کرمانی، دبیر کنفرانس «چالشها و آسیبهای پیشروی زن مسلمان» تأكيد كرد: وجود فرهیختگان و زنان نخبه در سنگال مجمع جهانی تقریب برآن است تا ضمن برپایی این اجلاس مقدمات تشکیل دفتر منطقهای اتحادیه جهانی زنان مسلمان را پیریزی كند.
وی با اشاره به موضوع «اجلاس و اهداف اتحادیه»، یکی از مهمترین چالشهای پیشروي را شکلگیری موج خشونت در جهان اسلام و به تبع آن اسلامهراسی دانست و افزود: اين عوامل منجر به اين ميشود كه چهره زن مسلمان به خوبی معرفی نشود و نتواند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا كند.
دبير كنفرانس «چالشها و آسیبهای پیشروی زن مسلمان»، بيان كرد: همدلی و همبستگی زنان از راهكارهای اصلی برای انسجام در فعالیتها و موفقیت در دفاع از ارزشهای دینی است.
وی عجین بودن نام اسلام با صلح و سلام و دوستی را دلیلی بر این دانست که اسلام نمیتواند با خشونت سازگار باشد.
خانم كرماني، نقش زنان در حوزههای اجتماعی و سیاسی را از دوران صدر اسلام با حق شرکت در انتخابات با بیعت زنان و حضورشان در تمامی عرصهها مؤثر معرفی كرد.
در بخش پاياني اين كنفرانس، سفیر كشورمان برپايي اين اجلاس را به عنوان سومین گردهمایی زنان فرهیخته سنگالی نشانگر روند رو به رشد همکاریهای متقابل در حوزه زنان نام برد و برای هرگونه بسترسازی تقویت این مناسبات و پیگیری توافقات به عمل آمده و موفقیت اهداف اتحادیه اعلام آمادگی كرد.
در حاشيه اين مراسم، نسبت به اينكه زن ایرانی به عنوان الگویی برای سایر مسلمانان است، اشاره و بر ضرورت همکاری مشترک انجمنها و مؤسسات غیردولتی دو كشور برای انتقال تجربیات و تلاش برای زدودن فقر و تبعیض و جهل در میان زنان به عنوان مدافعان ارزشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی تأكيد شد.
اين مراسم همراه با اهدای لوح تقدير و جوايزي به رسم يادبود به رهبران زن اتحادیههای فعال و نمونه، محققان و اندیشمندان زن سنگال پايان يافت.
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