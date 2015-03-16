به گزارش خبرنگار مهر؛ بهمن امیری مقدم در اختتامیه جشنواره رسانه، نظم و امنیت که ظهر امروز در سالن همایش های نیروی انتظامی استان برگزار شد با بیان اهداف امنیت مدار نیروی انتظامی افزود: جامعه ای که قانون و قانونمندی در سایه اخلاق و توجه به حقوق اجتماعی شکل گیرد جامعه ای سالم است.

وی تصریح کرد: رویکرد نیروی انتظامی در سال جاری کوچه محور است و پلیس از مردم می خواهد مدیریت مراسم چهارشنبه آخر سال را خود عهده دار باشند و برگزاری مراسم به حریم درب هر خانه محدود شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی ورود مردم برای برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال به خیابان های اصلی را تخلف اعلام کرد و گفت: در حوزه های نیروی انتظامی و ترافیک افراد مخل آرامش مردم به طور قطع شناسایی می شوند و دستگیر شدگان از ایام چهارشنبه آخر سال تا پایان فروردین ۹۴ بازداشت خواهند بود.

وی افزود: در طرح های امسال محدودیت تردد موتورسیکلت داریم و بر اساس این طرح وسیله افراد خاطی تا پانزدهم فروردین ۹۴ در توقیف خواهد بود.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: پلیس با افراد خودروسوار که قصد راه بندان دارند طبق قانون برخورد می کند و در این خصوص برخی خودروهایی که پلاک آن ها در لیست سیاه مامورین نیروی انتظامی قرار داده می شود در نقل و انتقالات بعدی وسیله نقلیه به مشکل خواهند خورد.

امیری مقدم تصریح کرد: فک پلاک خودروهای متخلف در ایام نوروز و نگهداری آن ها در پارکینگ به قصد کاهش جرایم صورت می پذیرد.

با مزاحمان خیابانی برخورد می شود

وی گفت: وظیفه پلیس تنها برخورد با مجرم نیست بلکه خدمات آموزشی و فرهنگی نیز در مجموعه وظایف این نهاد است از این رو پلیس بهار ۹۴ را با شعار آسودگی و ایمنی بیشتر با التزام به اخلاق، قانون و نظم عمومی آغاز خواهد کرد.

وی گفت: همزمانی ایام فاطمیه با نوروز رعایت بیشتر بعد فرهنگی عزاداری ها را می طلبد و ما در این خصوص با مزاحمین نوامیس، سلامت و امنیت مردم بر حسب وظیفه و بر اساس قانون رفتار خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی استان با آرزوی آغاز خوش سال نو برای هم استانی ها به ویژه زایران حرم مطهر رضوی گفت: نیروی انتظامی خراسان رضوی علاوه بر ایجاد امنیت برای جمعیتی ۶ میلیونی در استان و جمعیت بیش از ۳ میلیون در مشهد باید اقداماتی را هم برای جمعیتی به عنوان میهمان و زائر در نظر بگیرد.

رفتار پلیس برای کاهش اسیب است

وی رفتارهای دلسوزانه پلیس را تنها برای کاهش آسیب های اجتماعی دانست و سپس به نقش مهم والدین در کاهش جرایم اشاره کرد: نظارت بر رفتار اعضای خانواده به والدین مربوط می شود و آنان در مدیریت رفتار فرزندان نقشی اساسی دارند و این توجهات باید برای پیشگیری از وقوع آسیب های برگشت ناپذیر است دو چندان باشد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی با اشاره به پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی مسافران گفت: با توجه به پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی مسافران بحث پیشگیری از وقوع جرایم و برخورد قانونی با مجرمان و بزهکاران که از وظایف ذاتی پلیس است پررنگ تر خواهد بود.

کشفیات پلیس ۴۰ درصد افزایش یافت

امیری مقدم همچنین به کشفیات نیروی انتظامی در سال جاری خبر داد و گفت: پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از ۲۰ تن و ۳۴۰ کیلوگرم کشفیات مواد مخدر داشته که این رقم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: در باندهای مواد مخدر ۶۰ باند منهدم شد و ۶۰ درصد افزایش در بحث کشف جرایم اینترنتی ۸۴ درصد افزایش کشفیات جرایم رایانه ای و اینترنتی داشته ایم. همچنین تا کنون دو هزار سیم کارت بی هویت که اغلب برای کلاهبرداری به کار برده می شد کشف شد.

امیری مقدم اذعان کرد: در کشور رقم ۸۴ درصد کشفیات بی نظیر است که این نشان از عملکرد فعالانه پلیس استان دارد.

وی با بیان این که در حوزه سرقت، کشف و سرقت ها نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است افزود: اخیرا تعدادی ارازل و اوباشی را دستگیر کردیم و در سال جدید خبرهایی که نوید بخش افزایش امنیت برای مردم است خواهیم داشت.