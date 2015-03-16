نگاهم نسبت به همه جریانات سیاسی واحد است/ بدنبال نشاط سیاسی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی معاون و قائم مقام وزیر کشور در امور سیاسی در نشست هم اندیشی با دبیران کل احزاب و تشکل ها که عصر امروز در سالن شهید رجایی وزارت کشور برگزار شد، گفت: قصد داریم در ۴-۵ جلسه با تمام دبیران کل احزاب نشست داشته باشیم.

وی افزود: امروز از ۳۴ حزب دعوت شده بود که حدود ۵-۶ حزب دعوت ما را اجابت نکردند.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در این جلسه ۲۱ موضوع قابل پیگیری مطرح شد که آن را دسته بندی و به عنوان تصمیمات این جلسه به سایر احزاب ارسال خواهیم کرد اظهار داشت: پس از پایان جلسات با دبیران کل احزاب و تشکل های سیاسی یک جلسه نیز با وزیر کشور خواهیم داشت.

مقیمی با اشاره به جلسات وزارت کشور با برخی از شخصیت های سیاسی در خصوص خانه احزاب ادامه داد: جا دارد که در این جلسه از غفوری فرد، موسوی تبریزی و میرمحمدی تشکر کنم که ۴-۵ جلسه در ارتباط با خانه احزاب درخدمتشان بودیم و امیدواریم با همکاری دبیران کل احزاب در آینده ای نزدیک، خانه احزاب احیا شود.

وی با تاکید بر اینکه وزارت کشور بدنبال ایجاد نشاط سیاسی در کشور است، افزود: اولین روزی که به وزارت کشور آمدم با خود عهد بستم که نسبت به همه جریانات سیاسی، نگاه واحد داشته باشم چرا که اگر همه احزاب احساس کنند که از یاری و پشتیبانی دولت به صورت یکسان برخوردار هستد فعال خواهند شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به جلسات گذشته وزیر کشور با احزاب گفت: سعی می کنیم مصوبات جلسات گذشته را خدمت احزاب برسانیم تا این جلسات کارآمدی خود را داشته باشد.