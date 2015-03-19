قزوین دیار مینودری، طبیعت زیبای خود را در نوروز جلوه گر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، استان قزوین با داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، هزاران اثر تاریخی، آب انبار، کاروانسرا، مسجد، امامزاده، خانه تاریخی، مراکز دیدنی، طبیعی و چشم اندازهای زیبا، می تواند مقصد مناسبی برای گردشگران نوروزی باشد و ساعت ها وروزهای خوشی را برای میهمانان اقصی نقاط کشور فراهم کند.

این استان كه در حوزه مركزی ایران با مساحتی معادل ۱۵۸۲۱ كیلومتر مربع بین ۴۸ درجه و ۴۵ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۵۰ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۳۷ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی قرار دارد از شمال به استان های مازندران و گیلان، از غرب به استان های همدان و زنجان، از جنوب به استان مركزی و از شرق به استان تهران محدود می شود.

سلسه جبال البرز مركزی و كوه های رامند و خرقان از سه جهت استان را فرا گرفته و دشت گسترده ای را به وجود آورده اند كه از شمال به جنوب ۷۵ كیلومتر و از شرق به غرب حدود ۹۵ كیلو متر است. ارتفاعات شمال استان به بیش از ۴۰۰۰متر و جنوب غربی به ۲۷۰۰ متر از سطح دریا می رسد و كوه های معروف آن سیالان، شاه البرز، خشچال، سفید كوه، شجاع الدین، اله تره، رامند، آق داغ، خرقان، ساری داغ، سلطان پیر، سیاه كوه هستند كه سیالان با ۴۱۷۵ وشاه البرز با ۴۰۵۶ متر بلندتر از دیگرانند. محدوده مركزی و شرق استان كه دشت پهناور قزوین را تشكیل داده دارای شیبی است كه از شمال غرب به جنوب شرق امتداد یافته و در پایین ترین نقطه ۱۱۳۰ متر است كمترین نقطه استان از سطح دریا با ۳۰۰ متر در منطقه تارم سفلی و كناره های دریاچه سد سفید رود واقع شده كه تفاوت آشكاری را از نظر توپوگرافی به وجود آورده است.

اقلیم آب و هوایی: موقعیت جغرافیایی استان قزوین

ساختار توپوگرافیكی متفاوت، شرایط اقلیمی مختلفی را در پهنه جغرافیایی استان به وجود آورده كه با نوسان آشكاری همراه است و این گوناگونی برحسب عوامل و عناصر متاثر در شرایط آب و هوایی چهار محدوده جغرافیایی را برجسته می سازد که آب و هوای سرد كوهستانی كه نواحی شمالی و نیز ارتفاعات جنوب غربی استان را در بر می گیرد و آب و هوای معتدل كوهپایه ها و دامنه ها که آب و هوای نسبتا خشك تانیمه خشك نواحی مركزی دشت قزوین و بوئین و آب و هوای مرطوب گرمسیری در بخش هایی از تارم و دره شاهرود است.

میانگین بارندگی استان در حدود ۳۳۰ میلی متر در سال است که بررسی كلیموگرام نشان می دهد بارانی ترین ماه سال فروردین و خشک ترین ماه تیر بوده، میزان بارش با شرایط توپوگرافیكی متغیر است به نحوی كه مناطق كوهستانی نسبت به پایكوه ها و اراضی واقع در دشت از بارش بیشتری برخوردارند.

دو جریان عمده باد گرم وسرد در استان وجود دارد كه آن را " باد مه " و " باد راز "می نامند. جریان باد گرم – شره – كه از جهت جنوب شرقی به شمال غربی می وزد موجب افزایش دما و تبخیر و كاهش چشمگیر رطوبت می شود. باد سرد ـ مه ـ كه از شمال و شمال غربی جریان می یابد تحت تاثیر سیستم های پر فشار عمل می كند به افزایش سردی و رطوبت می انجامد.

آب های سطحی استان در دو حوزه آبریز جاری است که حوزه شمالی كه از رودخانه های طالقان رود و الموت رود كه در منطقه شیر كوه به هم می پیوندند و رود پر آب شاهرود را به وجود می آورند. رودخانه های خارود، نینه رود، اربدیان، وجینك، سردرود، تارولات، گرمارود و اندج رود نیز در مسیر به سوی سد سپید رود به آن می ریزند که شاهرود با میزان حدود ۱۱۵۰ میلیون مترمكعب در شهر لوشان از استان خارج می شود.

همچنین حوزه آبریز جنوبی (شور) كه رودخانه های حاجی عرب، ابهر رود و خر رود را شامل می شود و بیش از چهل رود فصلی دامنه های جنوبی البرز از جمله ارنزك و دیزج نیز در آن جاری هستند.

سرای رضوی و سرای سعدالسلطنه قزوین

بنای کاروانسرای رضوی بنا برگفته های مختلف متعلق به عصرسلطنت"شاه تهماسب صفوی" یا عهد سلطنت فتحعلی شاه قاجار است.

این سرا به صورت دو ایوانی ساخته شده و مجموعه حجره ها در دو طبقه گردا گرد حیاط مستطیل شکل آن را فرا گرفته اند، حجره های موجود در زاویه اضلاع، به صورت سه گوش ساخته شده وطاق نماهایی با عمق وعرض بیشتر دارند و در لچکی سقف طاق نمای آنها تزئینات آجر کاری به شیوه حصیری دیده می شود. هشتی مرکزی ایوان غربی که با در بزرگی به بازار بزازها متصل می شود دارای گنبدی آجری با کاشیکاری زیباست.

سرای سعدالسلطنه در گذشته بصورت کاروانسرا بود و از آن به عنوان بارانداز کاروانیان و از شترخان آن برای چهارپایان آنها استفاده می شد که به دستور سعدالسلطنه حاکم وقت قاجاریه قزوین ساخته شد.

ارزشمندترین قسمت این بنا، چهار سوق آن است که از تقاطع قایم دو راسته ایجاد شده و بر فراز آن گنبد بزرگ کاشیکاری شده ای قرار دارد.

چهار طرف گنبد را، چهار نیم گنبد با رسمی بندی و نورگیر فرا گرفته اند که فضا را بزرگتر نشان می دهند، سرای سعدالسلطنه با وسعتی نزدیک به ۲.۶ هکتار یکی از کاملترین و بزرگترین سراهای تجاری ایران است.

عمارت چهل ستون قزوین

این بنای تاریخی که یادگاری از دوره صفویه است، در وسط یک باغ قرارگرفته و در دو طبقه ساخته شده و تالار بزرگی دارد و در روزگار رونق، دارای درب های خاتم کاری، راه روهایی با تزیینات نقاشی، کاشی کاری و طلاکاری جالب بوده که به مرور زمان، این تزئینات از بین رفته و یا زیبایی اولیه خود را از دست داده است.

عمارت باغ سپهدار قزوین

این باغ مشجر و محصور به محمد ولی خان سپهسالار تنکابنی منسوب و دارای عمارتی دوطبقه با حوض و آب جاری است.

این عمارت به اوایل دوران پهلوی تعلق دارد و نمای ضلع شمالی این بنا رو به سمت خیابان فلسطین است، این عمارت شبیه کوشک ساخته شده وایوانی به صورت غلام گردشی دور آن قراردارد.

در طبقه همکف این عمارت، یک راهرو یا سالن مرکزی و تعدادی اتاق با کاربری خدماتی و در طبقه بالای آن یک تالار مستطیل شکل کشیده و تعدادی اتاق قرارگرفته است.

ضلع شرقی و غربی این بنادارای هفت ستون و دوستون مشترک درتقاطع اضلاع است و در اضلاع شمالی و جنوبی آن پنج ستون وجود دارد همچنین کف عمارت اندکی بالاتر از کف حیاط قرارگرفته است.

غار قلعه کرد بوئین زهرا

غار قلعه کرد در ۲۰ کیلومتری برج های دوگانه خرقان در دهستان حصار از توابع شهر آبگرم از محدوده شهرستان بوئین زهرا قرار دارد.

این غار در ً۳۰ َ۵۱ ْ۴۸ درازای خاوری و ً۵۴ َ۴۷ ْ۳۵ پهنای شمالی و ارتفاع ۲۰۶۴ متری از سطح دریا واقع شده که پس از عبور از دهانه غار و فرود از یک چاه پانزده متری، تالاری به وسعت بیش از یک هزار مترمربع دیده می شود که دارای چکیده ها و چکنده های (استالاگتیت و استالاگمیت) زیبایی است.

رطوبت بالا، نقاشی های دیواری که نشان از انسان زی بودن غار در سال های دیرین دارد و حوضچه های آب از ویژگی های جالب غار قلعه کرد است.

قدمت این غار به دوره الیگومیوس و دوران سوم زمین شناسی می رسد که تا چهل میلیون سال پیش تخمین زده می شود.

استان قزوین دهها آثار تاریخی و طبیعی زیبای دیگری هم دارد که در گزارش های بعدی ضمن معرفی آنها شما را به دیدن این شهر مینودری و دروازه بهشت دعوت می کنیم تا میهمان مردم خونگرم این خطه از میهن اسلامی باشید و نوروز خود را با خاطرات ماندگار و بانشاطی ثبت و ضبط کنید.