۱۰۵ قرارگاه فرعی انتظامی در مازندران دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الامين قاسمي بعد از ظهر پنجشنبه در حاشيه افتتاح قرارگاه نوروزی مازندران در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه قرارگاه نوروزی تا ۱۵ اسفند براي خدمات رسانی به مسافران و مردم فعاليت می كند، اظهارداشت: حدود بيش از ۱۵ هزار نيرو كادر، وظيفه، نگهبانان محله، شبگردها، پليس هاي افتخاري براي خدمات رساني به مسافران و مردم آماده باش هستند.

وي به همكاري و خدمت رساني پليس راه در ايام تعطيلات اشاره كرد و افزود: با توجه به ۶ مدخل ورودی به استان هراز، كندوان، فيروزكوه، محور گيلان، گلستان و سمنان با ۱۸ ايستگاه جهت روان سازی ترافيك و ساير خدمات در خدمت مردم هستند.

جانشين فرمانده انتظامي مازندران همچنين به خدمات دهی پليس راهور در شهرستان ها و آگاهی اشاره و تصريح كرد: سارقين سابقه دار براي امنيت مردم با همكاري دستگاه قضايي تحت كنترل قرار داده شد.

قاسمی بيان كرد: پليس مبارزه با مواد مخدر براي جمع آوری معتادين ولگرد در خصوص مزاحمت مردم در سطح استان در ايام نوروز فعاليت می كنند.