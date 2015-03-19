به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر پنجشنبه در هفدهمین و آخرین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان در سال 93 از تمامی مدیران استان بابت یک سال کار و پیگیری و تلاش در سال 93 قدردانی کرد و بیان داشت: بنده از عملکرد مدیران استان در این سال رضایت دارم و به آنها نمره قبولی می دهم و امیدوارم سال جدید را با همین روحیه و تدبیر و رویکرد و همکاری با یکدیگر آغاز کنیم.

وی ادامه داد: در مجموع سال 93 سال خوبی برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود و امیدواریم سال آینده نیز با پیروزی های بزرگ برای نظام و ملت ایران همراه باشد.

استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه بسیاری از سازمان ها و ادارات اعتبارات ملی دارند و باید برای جذب آن از طریق وزارتخانه های مربوطه تلاش و پیگیری کنند، افزود: اعتبارات استانی به نسبت اعتبارات ملی ناچیز است و در سال 93 دغدغه ما این بود که اعتبارات جاری برای دستگاه های استانی تامین شود که این کار انجام شد.

جادری تصریح کرد: در بحث مالیات نیز 850 میلیارد تومان مقرری استان هرمزگان برای سال 93 بود اما تا تاکنون هزار و 850 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز کرده ایم.

وی اضافه کرد: نواقصی در بحث اعتبارات عمرانی وجود داشت و مبلغ دریافتی از مازاد درآمد آن گونه که باید به اندازه انتظار ما نبود اما با این وجود اما از تمامی استان های دیگر بیش تر بوده است که براساس اولویت ها در اختیار هر کدام از بخش ها قرار می گیرد.

استاندار هرمزگان با تاکید بر لزوم واگذاری طرح های زیر 50 درصد پیشرفت به بخش خصوصی، اظهار داشت: این کار باید با جدیت بیشتری از سوی دستگاه های اجرایی در استان هرمزگان پیگیری شود.

جادری گفت: برخی امکانات و خواسته ها نامتوازن است و باید با تدبیر این مشکلات را حل کنیم و ما به دنبال این هستیم که نیاز و خواسته همه بخش ها تامین شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مسافران نوروزی در حال ورود به استان هرمزگان هستند، تاکید کرد: قطعی آب و برق در تعطیلات نوروز زیبنده نیست و زورآزمایی برخی دستگاه ها با یکدیگر در این خصوص کار درستی نیست و نباید در روزهای آخر سال و آغاز سال جدید چنین کارهایی انجام شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر آمادگی برای بارندگی احتمالی، بیان کرد: شناورها و اسکله های غیرمجاز نیز باید توسط اداره کل بنادر و دریانوردی کنترل شوند و مشکل کمبود تاکسی در فرودگاه و راه آهن نیز حل و بر روی خانه های آماده شده برای طرح کاشانه نیز نظارت شود.

جادری افزود: نوروز نمادی از اقتدار و عظمت ملت ایران است و مردم پس از یک سال کار و تلاش، آغاز سال نو را جشن می گیرند و امیدواریم تعطیلات خوب و بدون حادثه ای را پشت سر بگذاریم در سال جدید رحمت و برکت بر نظام و دولت و ملت ایران نازل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته ایام نوروز سال 94 با ایام فاطمیه مصادف شده که باید دقت لازم برای حفظ احترام این ایام انجام شود.