بارش نرمال در بهار ۹۴/ کم بارش ترین استان ها در سال گذشته

شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: مقدار بارش کل کشور از ابتدای سال زراعی جاری(اول مهر تا ۲۷ اسفند ۹۳) ۱۳۴ میلی متر بوده که این عدد نسبت به میزان بارش در مدت مشابه در سال گذشته که برابر ۱۵۸ میلی متر بوده است ۱۵.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

به گفته وی، میزان بارش در کل کشور در این مدت در مقایسه با مدت مشابه در بلندمدت که ۱۶۵.۴ میلی متر بوده ۱۸.۹ درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش ۲۰ درصدی بارندگی در تهران نسبت به سال گذشته

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی اظهار داشت: میزان بارش در نیمه اول سال زراعی جاری تا ۲۷ اسفند در استان تهران ۱۷۲ میلی متر بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که برابر ۱۴۳ میلی متر بوده ۲۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه در بلندمدت که ۲۱۳.۳ میلی متر بوده ۱۹ درصد کاهش نشان می دهد.

بوشهر کم بارش ترین استان نسبت به شرایط نرمال

فاتح تصریح کرد: در این مدت کم بارش ترین استان ها به ترتیب استان بوشهر با ۵۷.۸ درصد کاهش، هرمزگان ۵۶.۲ درصد و فارس ۴۶.۲ درصد کاهش بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت بوده اند.

آذربایجان غربی پر بارش ترین استان نسبت به شرایط نرمال

وی افزود: همچنین استان های آذربایجان شرقی با ۴۳.۴ درصد، اردبیل با ۳۶.۳ درصد و گیلان با ۳۵.۵ درصد افزایش پربارش ترین استانها در شش ماهه نخست سال زراعی جاری تا ۲۷ اسفند نسبت به میانگین بلند مدت بوده اند.

بوشهر کم بارش ترین استان نسبت به سال گذشته

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی یادآور شد: همچنین در این مدت استان های بوشهر با ۶۹.۷ درصد، هرمزگان با ۶۲.۵ درصد و ایلام با ۴۶.۵ درصد کاهش، کم بارش ترین استان ها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده اند.

خراسان شمالی پر بارش ترین استان نسبت به سال گذشته

فاتح تاکید کرد: استان های خراسان شمالی با ۱۰۷.۱ درصد افزایش، اردبیل با ۸۱ درصد افزایش و سمنان با ۷۵.۳ درصد افزایش، پربارش ترین استانها در ۶ ماهه نخست سال زراعی جاری تا ۲۷ اسفند نسبت به نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بوده اند.

بارش نرمال در بهار ۹۴

وی یادآور شد: بارش در سه ماهه آینده یعنی فصل بهار ۹۴ برای کل کشور در حد میانگین بلندمدت خواهد بود و در نیمه اول فروردین میزان بارش در کل کشور در حد نرمال و کمی بیشتر از نرمال پیش بینی می شود.