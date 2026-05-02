ثبت میانگین ۷۲۹میلیمتر باران در کهگیلویه وبویراحمد؛بارش ها افزایش یافت

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجموع بارش‌های سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در استان، اظهار کرد: میزان بارش در یاسوج ۶۷۳.۴ ، دهدشت ۶۲۵.۱ ، دوگنبدان ۸۵۱.۸ ، سی‌سخت ۵۶۴.۱ ، لنده ۷۸۹ ، چرام ۵۳۸.۵، مارگون ۷۲۸.۸ ، لیکک ۷۳۹.۹، باشت ۵۵۸.۱ و امامزاده جعفر ۶۰۸.۸ میلی‌متر ثبت شده است.

وی با بیان اینکه میانگین بارش‌ها در استان به ۷۲۹.۵ میلی‌متر رسیده است، افزود: میانگین بارش استان در مدت مشابه سال زراعی گذشته ۴۵۹.۵ میلی‌متر بود که امسال حدود ۲۷۰ میلی‌متر افزایش داشته است.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد همچنین با اشاره به مقایسه بارش‌های سال زراعی جاری با میانگین بلندمدت افزود: میانگین بلندمدت بارش تا این مقطع از سال برای استان ۷۶۱.۹ میلی‌متر است و بر این اساس میزان بارش‌های امسال حدود ۳۲.۴ میلی‌متر کمتر از میانگین بلندمدت و معادل ۴.۳ درصد پایین‌تر از شرایط نرمال قرار دارد.

وی اضافه کرد: با وجود افزایش محسوس بارش‌ها نسبت به سال گذشته، مدیریت منابع آب و مصرف بهینه همچنان ضروری است و استمرار بارندگی‌ها می‌تواند در بهبود وضعیت منابع آبی و کشاورزی استان نقش مهمی داشته باشد.