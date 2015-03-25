نمایش صنایع دستی ۲۰ استان کشور در نوشهر و رامسر

بیژن کوه بلوری در حاشیه افتتاح نمایشگاه ملی صنایع دستی نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایشگاه ملی صنایع دستی در نوشهر با ۱۰۰ غرفه از ۲۰ استان کشور در کنار پارک نگین نوشهر برگزار شده است.

وی با اشاره به این مطلب که امسال در مازندران همزمان مجری ۲ نمایشگاه است گفت: همزمان با شهرستان نوشهر، نمایشگاه ملی صنایع دستی شهرستان رامسر هم با ۸۰ غرفه از ۱۵ استان کشور در حال فعالیت است.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را حمایت از هنرمندان دانست و اظهار داشت: با برپایی چنین نمایشگاهی می توان باعث ایجاد اشتغالزایی شد و همچنین معرفی هنرمندان از سراسر استان باعث توسعه صنایع دستی می شود.

بلوری گفت: اگر بتوان با برپایی یک بازارچه مستقیم و دائمی که غالبا تولیدات صنایع دستی هنرمندان در آن عرضه مستقیم شود، می توان حمایت بهتری از این صنعت شود.

وی افزود: صنایع دستی احتیاج به وام با درصد پایین دارد که مسئولین باید به آن توچه کنند وبی مهری به هنرمندان باعث منقرض شدن هنر می شود.

نمایشگاه ملی صنایع دستی نوشهر تا ۱۲ فروردین برای بازدید علاقمندان دایر است.