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۶ فروردین ۱۳۹۴، ۴:۱۵

قدردانی رئیس جمعیت هلال احمر از ناجیان کودک ۳ ساله

قدردانی رئیس جمعیت هلال احمر از ناجیان کودک ۳ ساله

رئیس جمعیت هلال احمر، از امدادگران و داوطلبانی که با تلاشی طاقت فرسا موفق به نجات جان کودک سه ساله از عمق چاه ۱۲۰ متری شدند قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در پیامی به این امدادگران، گفت: «تلاش برای نجات جان انسان ها، زیباترین هدف و مبنای شکل گیری جمعیت هلال احمر است و تقدیر و حق مطلب ادا کردن برای شما امدادگران عزیزی که هر روز زندگیتان، سرشار از شوق نجات جان یک انسان است، در چند سطر قابل توصیف نیست. فی الواقع که شما همکاران بزرگوارم، عصاره و بهترین های این نهاد مردمی هستید.

از شما امدادگران و داوطلبان متخصص و عملیاتی جمعیت هلال احمر استان تهران که با سختی و تلاش بسیار، موفق به نجات جان کودک سقوط کرده در چاه ۱۲۰ متری شدید، قدردانی می کنم. امیدوارم این روحیه انسان دوستی و تلاش بی منت، همواره سرلوحه کارتان باشد و در مسیر تسکین آلام بشری همواره سربلند و پیروز باشید.»

کد مطلب 2523231
حبیب احسنی پور

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