به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیس‌جمهور، اظهار کرد: خوشحالم که در آستانه روز جهانی بشر دوستی در جمع شما حضور دارم. این گردهمایی فرصتی است تا یاد امدادگران جوان و فداکاری که جان خود را در راه نجات دیگران از دست داده‌اند، گرامی داشته شود. شما با دستان پر از مهر و دل‌های سرشار، در تاریک‌ترین لحظات نور امید را می‌افروزید.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر نه برای شهرت یا پاداش بلکه برای نجات انسان‌ها و مرهم نهادن بر زخم‌های بی‌نام و نشان، در میدان حاضر می‌شوند. این میراث بشر دوستانه در چارچوب حقوق بین‌الملل و کنوانسیون‌های چهارگانه، معنای واقعی خود را می‌یابد و با ارزش‌های اسلامی و ایرانی ما پیوند خورده است.

بهروزآذر با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ایران گفت: در نخستین ساعات بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، در حالی که خانه‌ها در آرامش بودند، این رژیم با حمایت برخی کشورهای مدعی حقوق بشر به کشور ما حمله کرد و تأسیسات هسته‌ای، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را هدف قرار داد. در این حملات بیش از هزار نفر از شهروندان بی‌گناه، از جمله بیش از ۱۲۰ زن و ۴۸ کودک، جان خود را از دست دادند و پنج تن از بهترین امدادگران ما نیز به شهادت رسیدند. این اقدامات نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق جنایت جنگی است.

وی در پایان تأکید کرد: در چنین شرایطی، امدادگران هلال‌احمر و همه کسانی که در مسیر نجات انسان‌ها ایستاده‌اند، الگوی واقعی فداکاری و انسان‌دوستی هستند و یاد و نامشان چراغ راه ماست.